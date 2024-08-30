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Жаркая погода

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2024
Какая погода встретит белгородцев в последние летние выходные?
30 августа, 12:29
Очередная жаркая неделя ждёт белгородцев в конце августа
В понедельник, 26 августа, в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +34 ˚С, сообщает областное МЧС.
25 августа, 14:32
Похолодания не ждать? Белгородцев снова предупреждают о жаре
23 августа, 12:53
На улицу лучше не выходить: синоптики предупреждают белгородцев о сильной жаре
20 августа, 13:30
Прогноз синоптиков на август: в какие регионы РФ вернется июльская жара?
Согласно заявлению научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, летняя жара и в августе не собирается сдавать позиций.
25 июля, 16:38
В администрации Белгородского района прокомментировали жалобы людей на воду
Речь идёт о периоде с 27 по 30 мая, когда от жителей некоторых микрорайонов Белгородского района поступало большое количество жалоб на отсутствие воды, слабый напор или плохое качество. Кроме причин муниципальные власти озвучили и способы решения проблемы.
11 июня, 06:29
Похолодания ждать не стоит: белгородцев предупреждают об аномальной жаре
30 мая в регионе сохранится жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит +29 ˚С. Прогноз погоды опубликовали в пресс-службе регионального МЧС.
29 мая, 12:37
Белгородцев предупредили об опасной жаре в среду
29 мая в регионе ожидается жара. Максимальная температура воздуха составит +30 ˚С. Прогноз погоды на среду опубликовали в региональном МЧС.
28 мая, 12:45
2023
И снова весна: из-за тёплой погоды в Белгородской области зацвели яблони и каштаны
23 сентября 2023, 14:34
«На календаре сентябрь, а за окном май–май»: В Волоконовском районе зацвела вишня
Наша читательница поделилась фотографиями из села Репьёвка в Волоконовском районе.
22 сентября 2023, 11:49
Кто виноват в неприятном запахе в Белгороде?
28 августа 2023, 14:35

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