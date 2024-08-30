Жаркая погода

В администрации Белгородского района прокомментировали жалобы людей на воду

Речь идёт о периоде с 27 по 30 мая, когда от жителей некоторых микрорайонов Белгородского района поступало большое количество жалоб на отсутствие воды, слабый напор или плохое качество. Кроме причин муниципальные власти озвучили и способы решения проблемы.