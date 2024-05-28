Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В среду в Белгородской области ожидается жаркая погода

Белгородцев предупредили об опасной жаре в среду

28 мая 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney

В среду в Белгородской области ожидается жаркая погода

29 мая в регионе ожидается жара. Максимальная температура воздуха составит +30 ˚С. Прогноз погоды на среду опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 29 мая, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Порывы ветра восточного направления в тёмное время суток составят 3-8 м/с, днём достигнут 7-12 м/с.

Температура воздуха на территории всего региона остановится на +10 ˚С…+15 ˚С ночью и на +25 ˚С…+30 ˚С — днём. В Белгороде тоже ожидается жара — столбик термометра достигнет +29 ˚С.

О грядущей сильной жаре белгородцев предупредили и в смс от РСЧС: они попросили воздержаться от прогулок и надевать головные уборы для защиты от солнечных лучей.

Жаркая погода должна сохраниться по всей Белгородской области вплоть до понедельника, 3 июня. Хотя в пятницу синоптики прогнозируют дожди.

Ждали лета? Вы его дождались: только не пожалейте об этом
Узнать подробнее
Читайте также:
Дожди и грозы не отступают: какая погода ожидает белгородцев в четверг?Жара придёт туда, где её не ждут: какая погода будет летом 2024 года?
#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Жара#Белгород#Жаркая погода
Подпишитесь
Путин: ВСУ сами спровоцировали наступление под Харьковом ударами по Белгороду
Сегодня, 14:25
Добровольно-принудительно? Арендаторы открывают свои точки в «Сити Молле»
Сегодня, 06:12
Совет оставить надежду объединил врата ада и укрытие в Белгороде
Сегодня, 15:01
«Противника это бесит». Полковник запаса — о ситуации на харьковском направлении
Сегодня, 14:34
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру
Вчера, 11:07
«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?
Сегодня, 09:54
"