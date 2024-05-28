Белгородцев предупредили об опасной жаре в среду

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Завтра, 29 мая, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Порывы ветра восточного направления в тёмное время суток составят 3-8 м/с, днём достигнут 7-12 м/с.
Температура воздуха на территории всего региона остановится на +10 ˚С…+15 ˚С ночью и на +25 ˚С…+30 ˚С — днём. В Белгороде тоже ожидается жара — столбик термометра достигнет +29 ˚С.
О грядущей сильной жаре белгородцев предупредили и в смс от РСЧС: они попросили воздержаться от прогулок и надевать головные уборы для защиты от солнечных лучей.
Жаркая погода должна сохраниться по всей Белгородской области вплоть до понедельника, 3 июня. Хотя в пятницу синоптики прогнозируют дожди.