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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Белгородской области в пятницу будет жарко и дождливо

Какая погода ожидает белгородцев в последний весенний день?

30 мая 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области в пятницу будет жарко и дождливо

Максимально температура воздуха поднимется до +29 ˚С. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Прогноз погоды публикует региональное МЧС.
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Погода

В пятницу, 31 мая, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах прогремит гроза. Ветер южный ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём он усилится до 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +12 ˚С до +17 ˚С. Днём ожидается до +24 ˚С…+29 ˚С.

По данным Гидрометцентра, в областном центре в пятницу будет облачно, пройдут дожди. Столбики термометров поднимутся до +28 ˚С. В Старом Осколе также пойдёт дождь. Температура поднимется до +26 ˚С.

В Валуйках тоже не обойдётся без осадков. Воздух прогреется до +27 ˚С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Жара#Гроза#Новости Белгорода#Белгород
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