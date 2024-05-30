Какая погода ожидает белгородцев в последний весенний день?

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В пятницу, 31 мая, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах прогремит гроза. Ветер южный ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём он усилится до 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от +12 ˚С до +17 ˚С. Днём ожидается до +24 ˚С…+29 ˚С.
По данным Гидрометцентра, в областном центре в пятницу будет облачно, пройдут дожди. Столбики термометров поднимутся до +28 ˚С. В Старом Осколе также пойдёт дождь. Температура поднимется до +26 ˚С.
В Валуйках тоже не обойдётся без осадков. Воздух прогреется до +27 ˚С.