Осадки и отсутствие жары: какое начало лета ожидается в России в 2024 году?

При этом погода ожидается облачная, иногда возможны небольшие осадки. В течение первой недели июня ожидаются кратковременные дожди, которые принесут свежесть и прохладу. Во второй половине месяца температура воздуха начнет повышаться до +25 градусов днём и +15 градусов ночью. Осадки будут редкими и непродолжительными.