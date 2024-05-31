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Published Сегодня, 09:42

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Осадки и отсутствие жары: какое начало лета ожидается в России в 2024 году?

Осадки и отсутствие жары: какое начало лета ожидается в России в 2024 году?

31 мая 2024, 09:42
Фото: 1MI
Уже завтра наступит первый день лета — 1 июня. Конец весны выдался неоднозначным: то были холода с дождём, то, наоборот, регистрировалась сильная жара. Но каким будет начало лета? Редакция Бел.Ру попыталась разобраться в этом вопросе.
Сюжет
Погода

Итак, основываясь на данных синоптиков, предоставленных на официальном сайте Гидрометцентра России, начало лета 2024 года будет не сильно жарким: температура воздуха днём умеренная и будет варьироваться от +26 до +30 градусов. Самым нижним значением столбика термометра ночью будет +16 градусов.

При этом погода ожидается облачная, иногда возможны небольшие осадки. В течение первой недели июня ожидаются кратковременные дожди, которые принесут свежесть и прохладу. Во второй половине месяца температура воздуха начнет повышаться до +25 градусов днём и +15 градусов ночью. Осадки будут редкими и непродолжительными.

В целом, начало лета 2024 года обещает быть комфортным для отдыха на природе и занятий спортом на открытом воздухе.

Напомним, что ранее специалисты Гидрометцентра рассказывали, какими будут все три летних месяца в 2024 году. Другие специалисты рассказывали, почему глобальное потепление уже началось и когда ждать ухудшения обстановки.

Жара придёт туда, где её не ждут: какая погода будет летом 2024 года?
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#Александра Склярова#Общество#Погода#Жара#Температура#Россия#Осадки
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