Осадки и отсутствие жары: какое начало лета ожидается в России в 2024 году?

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Итак, основываясь на данных синоптиков, предоставленных на официальном сайте Гидрометцентра России, начало лета 2024 года будет не сильно жарким: температура воздуха днём умеренная и будет варьироваться от +26 до +30 градусов. Самым нижним значением столбика термометра ночью будет +16 градусов.
При этом погода ожидается облачная, иногда возможны небольшие осадки. В течение первой недели июня ожидаются кратковременные дожди, которые принесут свежесть и прохладу. Во второй половине месяца температура воздуха начнет повышаться до +25 градусов днём и +15 градусов ночью. Осадки будут редкими и непродолжительными.
В целом, начало лета 2024 года обещает быть комфортным для отдыха на природе и занятий спортом на открытом воздухе.
Напомним, что ранее специалисты Гидрометцентра рассказывали, какими будут все три летних месяца в 2024 году. Другие специалисты рассказывали, почему глобальное потепление уже началось и когда ждать ухудшения обстановки.