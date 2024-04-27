Опасно будет уже в 2030-х годах? Что стоит знать о глобальном потеплении

Какая температура будет в 2024 году, с уверенностью сказать пока нельзя, однако жители Европы быстрее остальных должны прочувствовать на себе более высокую, чем раньше, температуру — эксперты считают, что на континенте столбик термометра повысится минимум на 3 градуса. Такие показатели играют существенную роль, поскольку на сегодняшний день в Европе уже сохраняется самая высокая температура, чем по всему миру.