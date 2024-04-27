Опасно будет уже в 2030-х годах? Что стоит знать о глобальном потеплении

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Все многолетние измерения учёные сделали с помощью спутников, кораблей, самолётов и метеостанций, которые расположены по всему миру. Чтобы специалисты составили точный прогноз изменения климата, власти ЕС выплатили им 16 млрд евро.
В документе учёные рассказали, что в 2023 году наблюдалась самая высокая температура с начала наблюдений: жарче всего было именно в Европе. Средняя глобальная температура в прошлом году оказалась на 1,45 градусов выше, чем ранее. Выше оказалась и смертность людей — за последние 20 лет от жары погибли на 30% больше.
Из-за потепления также увеличилось количество пожаров и наводнений. В то же время чаще шли дожди: только в Европе осадков выпало на 7% больше, чем раньше.
От потепления в 2023 году пострадали многие страны. Например, в Словении наводнение задело порядка 1,5 млн человек, в Греции прошли крупнейшие за всю историю пожары, а в Испании, Италии, Франции и Греции на протяжении десяти дней подряд сохранялась температура в 46 градусов тепла по Цельсию.
В Италии также увеличилась смертность людей от жары на 7%. Например, в северном городе страны от высокой температуры сознание потерял дорожный рабочий. Позже он скончался.
Тревожная ситуация и в Альпах: за два года таяние ледников увеличилось, из-за чего те потеряли 10% своего объёма.
Одними из самых вероятных причин потепления называют выбросы парниковых газов, но не стоит исключать и изменение атмосферных течений с колебанием температуры поверхностного слоя воды в районе экватора Тихого океана. Из-за нагрева объём воды увеличивается: так, за последние 100 лет уровень Мирового океана повысился на 20 сантиметров.
Причиной могла стать и деятельность человечества, однако теперь учёные не могут стопроцентно утверждать, что потепление происходит исключительно по вине людей.
Точную причину такого изменения климата учёные назвать пока не могут. Однако есть несколько признаков, которые указывают на глобальное потепление:
Несмотря на потепление, морозы всё-таки будут, но не такие сильные, как раньше. Произошедшие изменения в первую очередь постепенно будут стирать различия между жарой экватора и холодом Северного полюса. Из-за этого стоит ожидать некоторые последствия, в числе которых:
Какая температура будет в 2024 году, с уверенностью сказать пока нельзя, однако жители Европы быстрее остальных должны прочувствовать на себе более высокую, чем раньше, температуру — эксперты считают, что на континенте столбик термометра повысится минимум на 3 градуса. Такие показатели играют существенную роль, поскольку на сегодняшний день в Европе уже сохраняется самая высокая температура, чем по всему миру.
В то же время к самому жаркому лету стоит приготовиться жителям всех стран.
Климатологи считают, что опасной точки глобальное потепление может достигнуть уже в 2030-х годах, поскольку интенсивность экстремальных погодных явлений будет расти в геометрической прогрессии.
Напомним, что ранее специалисты Гидрометцентра России сообщили о жаре, которая ожидает жителей этим летом. Так, по прогнозам экспертов, самую аномальную температуру следует ждать жителям северной части страны. Из-за этого пожароопасный сезон в некоторых федеральных округах может начаться гораздо раньше, а осадков может выпасть больше.
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