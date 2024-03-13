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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Ветер

В Белгородскую область идёт потепление, но его омрачит сильный ветер

13 марта 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
Ветер

Спасатели предупредили белгородцев о сильном ветре

В четверг, 14 марта, в Белгородской области будет облачно, но без осадков. Также ожидается сильный ветер. Максимальная температура днём составит +8 °С. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.
Сюжет
Погода

По данным синоптиков, завтра, 14 марта, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ночью порывы ветра восточного направления достигнут 5-10 м/с, возможно усиление до 15 м/с. Днём же порывы ветра будут колебаться от 7 до 12 м/с.

Температура воздуха в регионе в ночное время суток составит -5…0 °С. Днём поднимется до +3…+8 °С.

В Белгороде ближайшей ночью столбик термометра опустится до -3 °С. В дневное время потеплеет до +4 °С.

По ночам до конца недели в Белгороде сохранится минусовая температура. Однако днём мороза уже не будет. Максимально воздух в столице региона прогреется в воскресенье, 17 марта, — до +8 °С.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Потепление#Александра Склярова
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