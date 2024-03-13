В Белгородскую область идёт потепление, но его омрачит сильный ветер

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
По данным синоптиков, завтра, 14 марта, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ночью порывы ветра восточного направления достигнут 5-10 м/с, возможно усиление до 15 м/с. Днём же порывы ветра будут колебаться от 7 до 12 м/с.
Температура воздуха в регионе в ночное время суток составит -5…0 °С. Днём поднимется до +3…+8 °С.
В Белгороде ближайшей ночью столбик термометра опустится до -3 °С. В дневное время потеплеет до +4 °С.
По ночам до конца недели в Белгороде сохранится минусовая температура. Однако днём мороза уже не будет. Максимально воздух в столице региона прогреется в воскресенье, 17 марта, — до +8 °С.