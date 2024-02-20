Потепление не за горами? Какую погоду синоптики обещают в Белгородской области

В Белгородскую область приходит потепление. В среду, 21 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями, в тёмное время суток преимущественно без осадков. Днём ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами — гололедица. Ночью температура опустится до -7…-2 °С. Днём ожидается от -4 °С до +1 °С.