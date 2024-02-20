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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Снег

Потепление не за горами? Какую погоду синоптики обещают в Белгородской области

20 февраля 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney
Снег

Ночи в Белгородской области останутся холодными

21 февраля будет облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков. Днём ожидаются мокрый снег и дождь, местами — гололедица. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородскую область приходит потепление. В среду, 21 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями, в тёмное время суток преимущественно без осадков. Днём ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами — гололедица. Ночью температура опустится до -7…-2 °С. Днём ожидается от -4 °С до +1 °С.

В Белгороде в ночь на среду температура опустится до -4 °С, пройдёт небольшой кратковременный снег. Днём ожидается до -1 °С, а снегопад усилится.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что Белгородская область вошла в число регионов, где в ближайшее время ожидается потепление. Температура может подняться вплоть до +4 °С. Аналогично — в Курской и Брянской областях. В воскресенье может потеплеть до +4…+6 °С.

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