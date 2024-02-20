Потепление не за горами? Какую погоду синоптики обещают в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Белгородскую область приходит потепление. В среду, 21 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями, в тёмное время суток преимущественно без осадков. Днём ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами — гололедица. Ночью температура опустится до -7…-2 °С. Днём ожидается от -4 °С до +1 °С.
В Белгороде в ночь на среду температура опустится до -4 °С, пройдёт небольшой кратковременный снег. Днём ожидается до -1 °С, а снегопад усилится.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что Белгородская область вошла в число регионов, где в ближайшее время ожидается потепление. Температура может подняться вплоть до +4 °С. Аналогично — в Курской и Брянской областях. В воскресенье может потеплеть до +4…+6 °С.