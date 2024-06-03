Дожди с грозами возвращаются в Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Во вторник, 4 июня, в Белгородской области будет переменная облачность. Ночь преимущественно пройдёт без осадков, а днём местами возможны кратковременные дожди с грозами.
Скорость ветра в тёмное время суток составит 3-8 м/с. Днём ветер усилится до 7-12 м/с. Ночью ожидается температура +13…+18 °C. Днём столбик термометра поднимется до +25…+30 °C.
В Белгороде вторник будет облачным, но дождя не предвидится. Ночью градусник покажет около +16 °C. Днём в городе вновь будет жарко: потеплеет до +28 °C.
Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде до конца недели температура днём составит +27…+29 °C. Небольшие дожди возможны 5 и 6 июня.