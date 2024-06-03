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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Жаркая погода задержится в Белгородской области

Дожди с грозами возвращаются в Белгородскую область

3 июня 2024, 13:51
Фото: 1MI

Жаркая погода задержится в Белгородской области

Температура днём 4 июня в регионе поднимется до + 30˚ С. Вместе с тем в некоторых районах ожидается дождь с грозами, предупреждает МЧС.
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Погода

Во вторник, 4 июня, в Белгородской области будет переменная облачность. Ночь преимущественно пройдёт без осадков, а днём местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Скорость ветра в тёмное время суток составит 3-8 м/с. Днём ветер усилится до 7-12 м/с. Ночью ожидается температура +13…+18 °C. Днём столбик термометра поднимется до +25…+30 °C.

В Белгороде вторник будет облачным, но дождя не предвидится. Ночью градусник покажет около +16 °C. Днём в городе вновь будет жарко: потеплеет до +28 °C.

Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде до конца недели температура днём составит +27…+29 °C. Небольшие дожди возможны 5 и 6 июня.

Какая погода ожидает белгородцев в последний весенний день?
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