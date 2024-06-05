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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Дождь

Сильный ветер и град обрушатся на Белгородскую область

5 июня 2024, 12:02
Фото: 1MI
Дождь

Непогода задержится в Белгородской области

В четверг в регионе пройдут дожди с грозами. При этом днём вновь будет жарко: столбик термометра поднимется до +29 °С. Прогноз погоды представило региональное МЧС.
Сюжет
Погода

В четверг, 6 июня, в Белгородской области вновь будет царить непогода. Ночью ожидается ветер южной четверти 3-8 м/с. Столбик термометра остановится на отметке от +13 °С до +18 °С.

Днём ветер западной четверти усилится до 7-12 м/с. Пройдут дожди с грозами. В отдельных районах ожидается град. При грозах возможны порывы ветра до 15-18 м/с. При этом будет жарко: местами температура поднимется до +29 °С.

В Белгороде, как сообщает Гидрометцентр, в ночь на четверг пройдёт кратковременный дождь при +16 °С. Днём установится переменная облачность, потеплеет до +26 °С. Возможен небольшой дождь.

Согласно текущему прогнозу, после четверга до конца недели в Белгороде дождя не будет.

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