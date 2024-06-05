Сильный ветер и град обрушатся на Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В четверг, 6 июня, в Белгородской области вновь будет царить непогода. Ночью ожидается ветер южной четверти 3-8 м/с. Столбик термометра остановится на отметке от +13 °С до +18 °С.
Днём ветер западной четверти усилится до 7-12 м/с. Пройдут дожди с грозами. В отдельных районах ожидается град. При грозах возможны порывы ветра до 15-18 м/с. При этом будет жарко: местами температура поднимется до +29 °С.
В Белгороде, как сообщает Гидрометцентр, в ночь на четверг пройдёт кратковременный дождь при +16 °С. Днём установится переменная облачность, потеплеет до +26 °С. Возможен небольшой дождь.
Согласно текущему прогнозу, после четверга до конца недели в Белгороде дождя не будет.