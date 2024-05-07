Непогода унесла часть скейт-площадки в Белгородской области

Также непогода накрыла сегодня Белгород. Как стало известно, ветер повалил 11 деревьев. Некоторые из них упали на дорогу. На Новом мосту стихия оборвала провод с подсветкой. А на Харгоре ветер выбил окна в доме. К ликвидации последствий приступили бригады Белгорблагоустройства.