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Published Сегодня, 15:56

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Updated Сегодня, 15:58

Непогода унесла часть скейт-площадки в Белгородской области

Непогода унесла часть скейт-площадки в Белгородской области

7 мая 2024, 15:56
Фото: Telegram-канал «Okoskol — Старый Оскол»
Сильный ветер разбушевался в Старом Осколе. В итоге часть скейт-площадки унесло. Фото опубликовали в Telegram-канале «Okoskol — Старый Оскол».

По информации источника, в парке «Зелёный лог» в Старом Осколе ветер унёс часть скейт-площадки.

Фото: Telegram-канал «Okoskol — Старый Оскол»

Также непогода накрыла сегодня Белгород. Как стало известно, ветер повалил 11 деревьев. Некоторые из них упали на дорогу. На Новом мосту стихия оборвала провод с подсветкой. А на Харгоре ветер выбил окна в доме. К ликвидации последствий приступили бригады Белгорблагоустройства.

Ранее синоптики предупреждали белгородцев, что порывы ветра достигнут 22 м/с.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Непогода#Ветер#Белгород#Скейт-площадка#Зелёный лог
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