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Ветер

Пострадали дома, машины, деревья: Белгородскую область накрыл ураганный ветер

8 мая 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
Ветер

Гладков сообщил о последствиях непогоды в Белгородской области

Из-за ураганного ветра повреждены жилые дома, повалены деревья, а также пострадали автомобили. Муниципальные службы работают над устранением последствий стихии, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

7 мая в Белгородской области царила непогода. В регион пришёл ураганный ветер. В результате стихии повреждены 14 жилых домов, четыре из них — многоквартирные.

Буря повалила 100 деревьев и нанесла ущерб 26 частным автомобилям. В семи муниципальных образованиях были перебои с электроснабжением, но в настоящее время энергоподача полностью восстановлена.

Коммунальщики продолжают восстановительные работы.

Последствия непогоды были во многих городах Белгородской области. Например, в Старом Осколе разыгрался настоящий ураган. В результате стихии частично разрушена скейт-площадка — сильный ветер унёс ее часть.

В Белгороде из-за сильного ветра повалено 11 деревьев. Некоторые из них упали на проезжую часть, перекрыв движение транспорта. Также ветер оборвал провода, питающие подсветку на Новом мосту.

Повреждены провода и шесть автомобилей: Белгород накрыл штормовой ветер
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