Пострадали дома, машины, деревья: Белгородскую область накрыл ураганный ветер

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
7 мая в Белгородской области царила непогода. В регион пришёл ураганный ветер. В результате стихии повреждены 14 жилых домов, четыре из них — многоквартирные.
Буря повалила 100 деревьев и нанесла ущерб 26 частным автомобилям. В семи муниципальных образованиях были перебои с электроснабжением, но в настоящее время энергоподача полностью восстановлена.
Коммунальщики продолжают восстановительные работы.
Последствия непогоды были во многих городах Белгородской области. Например, в Старом Осколе разыгрался настоящий ураган. В результате стихии частично разрушена скейт-площадка — сильный ветер унёс ее часть.
В Белгороде из-за сильного ветра повалено 11 деревьев. Некоторые из них упали на проезжую часть, перекрыв движение транспорта. Также ветер оборвал провода, питающие подсветку на Новом мосту.