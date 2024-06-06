Синоптики предупреждают белгородцев об опасной погоде из-за ветра, грозы и града

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В Белгородской области в пятницу, 7 июня, установится облачная с прояснениями погода. В прогнозе на завтра вновь указаны дожди и грозы. Из-за них, а также из-за порывистого ветра и жары в регионе объявлен оранжевый — высокий — уровень погодной опасности. Аналогично в ЦФО — в Москве, Воронежской и Тамбовской областях.
Ночью температура воздуха в Белгородской области составит +13…+18 °С. Ожидается ветер западной четверти 5-10 м/с.
Днём столбик термометра остановится на отметке от +23 °С до +28 °С. Ветер усилится до 8-13 м/с, а при грозах — до 18 м/с. В отдельных районах днём возможен град.
Белгород же, судя по прогнозу Гидрометцентра, непогода завтра может обойти стороной. В ночь на пятницу температура составит +17 °С. Днём потеплеет до +27 °С. Осадков не ожидается.