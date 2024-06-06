Синоптики предупреждают белгородцев об опасной погоде из-за ветра, грозы и града

В Белгородской области в пятницу, 7 июня, установится облачная с прояснениями погода. В прогнозе на завтра вновь указаны дожди и грозы. Из-за них, а также из-за порывистого ветра и жары в регионе объявлен оранжевый — высокий — уровень погодной опасности. Аналогично в ЦФО — в Москве, Воронежской и Тамбовской областях.