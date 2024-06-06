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Гроза

Синоптики предупреждают белгородцев об опасной погоде из-за ветра, грозы и града

6 июня 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Гроза

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Белгородской области

Град ожидается в регионе днём 7 июня. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. В то же время жаркая погода сохранится, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
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Погода

В Белгородской области в пятницу, 7 июня, установится облачная с прояснениями погода. В прогнозе на завтра вновь указаны дожди и грозы. Из-за них, а также из-за порывистого ветра и жары в регионе объявлен оранжевый — высокий — уровень погодной опасности. Аналогично в ЦФО — в Москве, Воронежской и Тамбовской областях.

Ночью температура воздуха в Белгородской области составит +13…+18 °С. Ожидается ветер западной четверти 5-10 м/с.

Днём столбик термометра остановится на отметке от +23 °С до +28 °С. Ветер усилится до 8-13 м/с, а при грозах — до 18 м/с. В отдельных районах днём возможен град.

Белгород же, судя по прогнозу Гидрометцентра, непогода завтра может обойти стороной. В ночь на пятницу температура составит +17 °С. Днём потеплеет до +27 °С. Осадков не ожидается.

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