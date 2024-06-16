«Я там ещё в ушанке буду»: белгородец рассказал, как на Евро отнеслись к флагу России

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Белгородец, который вывесил флаг России с надписью «Белгород» на матче Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии, рассказал как к такому отнеслись в Европе.
С белгородцем связалось спортивное издание Sports 24.
Василий рассказал, что он не ловил косых взглядов. Местные фотографировались с белгородцем. «„Вы из России и вы все негодяи» — ничего подобного», — объяснил журналисту болельщик.
Из Белгорода мужчина проделал большой путь. Сначала в Воронеж, оттуда в Сочи. так на самолёте в Ереван, в Рим и наконец в Мюнхен. Билеты компания купила осенью, а потратила около 20 тысяч рублей в одну строну.
«Поддерживать на Евро буду сербов — наших родственных товарищей. В воскресенье идём на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там ещё в ушанке буду!» — объяснил изданию мужчина.
На Евро запрещена символика команд, которые не играют в турнире. Что будет если вас заставят убрать российский флаг, спрашивает журналист.
«Поживем — увидим. Свяжитесь со мной после матча сербов и спросите, как все прошло. Да, на матче будет работать много полиции — ну и пускай. Я приехал смотреть футбол, а не выяснять с кем-то отношения, не драться», — рассказал белгородец Василий.