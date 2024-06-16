«Я там ещё в ушанке буду»: белгородец рассказал, как на Евро отнеслись к флагу России

Из Белгорода мужчина проделал большой путь. Сначала в Воронеж, оттуда в Сочи. так на самолёте в Ереван, в Рим и наконец в Мюнхен. Билеты компания купила осенью, а потратила около 20 тысяч рублей в одну строну.