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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:27

«Я там ещё в ушанке буду»: белгородец рассказал, как на Евро отнеслись к флагу России

«Я там ещё в ушанке буду»: белгородец рассказал, как на Евро отнеслись к флагу России

16 июня 2024, 06:07
Фото: bel.ru
Болельщик Василий из Белгорода рассказал спортивному изданию, как в Европе отреагировали на российский флаг на трибуне матча Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Он заявил, что продолжит свою акцию и на других играх.
Сюжет
Футбол

Белгородец, который вывесил флаг России с надписью «Белгород» на матче Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии, рассказал как к такому отнеслись в Европе.

С белгородцем связалось спортивное издание Sports 24.

Василий рассказал, что он не ловил косых взглядов. Местные фотографировались с белгородцем. «„Вы из России и вы все негодяи» — ничего подобного», — объяснил журналисту болельщик.

Из Белгорода мужчина проделал большой путь. Сначала в Воронеж, оттуда в Сочи. так на самолёте в Ереван, в Рим и наконец в Мюнхен. Билеты компания купила осенью, а потратила около 20 тысяч рублей в одну строну.

«Поддерживать на Евро буду сербов — наших родственных товарищей. В воскресенье идём на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там ещё в ушанке буду!» — объяснил изданию мужчина.

На Евро запрещена символика команд, которые не играют в турнире. Что будет если вас заставят убрать российский флаг, спрашивает журналист.

«Поживем — увидим. Свяжитесь со мной после матча сербов и спросите, как все прошло. Да, на матче будет работать много полиции — ну и пускай. Я приехал смотреть футбол, а не выяснять с кем-то отношения, не драться», — рассказал белгородец Василий.
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#Алёна Мальцева#Общество#Спорт#Футбол#Полиция#Россия#Путешествие#Германия#Сербия#Болельщик#Белгород#Мюнхен#Шотландия
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