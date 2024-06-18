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Автобус

«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда

18 июня 2024, 08:17
Фото: 1MI
Автобус

Белгородцы отреагировали на новость о возможном повышении стоимости проезда

Белгородский замгубернатора накануне предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда в автобусах. Белгородцы этому, мягко говоря, не обрадовались. Недовольным жителям ответил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко.

Белгородцы отреагировали на новость о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Пассажиры недоумевают и интересуются, почему в такой ситуации город не может рассчитывать на федеральную поддержку. Ведь из-за обстрелов многие стали меньше пользоваться общественным транспортом, что привело к снижению пассажиропотока.

Разве федеральной поддержки Белгороду в этом вопросе не положено оказывать? Мы же не виноваты, что из-за обстрелов в целях безопасности меньше ходим по улицам, меньше ездим, транспорт-то поэтому меньше загружен (сократился поток пассажиров). Получается, из-за того, что город обстреливается, мы ещё и платить больше должны?
Елена, белгородка

Женщину поддержали и некоторые другие комментаторы.

Мало того, что оставшиеся под обстрелами на работу ездят, чтобы город жил, так давайте ещё и плату за этот «аттракцион выживания» увеличим. И так рейсы сократили, по часу приходится ждать автобус. Нашли, на ком нажиться. Оплата за проезд была, пожалуй, единственной преференцией белгородцев по сравнению с другими регионами, и ту отнять хотите.
жительница Белгорода

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко ответил на недовольные комментарии белгородцев. Он пояснил, что тарифное регулирование не зависит от уменьшения количества пассажиров и обстрелов. Это связано с экономическими процессами, например, инфляцией, которая является одним из факторов повышения тарифов на коммунальные услуги, а также с ценами на топливо, запасные части и другие расходы перевозчиков.

В Белгородской области тарифы в общественном транспорте не менялись с 2019 года, несмотря на то, что и цена на топливо, и другие статьи расходов перевозчиков значительно выросли. Что касается федеральных средств, они целевые, и использоваться могут только по назначению. Компенсацию затрат перевозчиков они не предусматривают,
Сергей Евтушенко

Жители региона справедливо напомнили министру, что, если в Белгороде тарифы действительно не менялись с 2019 года, то в некоторых городах области повышение было. Так, в Старом Осколе цена на проезд выросла в октябре 2021 года. Более того, в апреле 2024 года местный перевозчик «ТрансАльянс» хотел поднять цену до 42 рублей, но после огласки инициативы в соцсетях «резко передумал».

Белгородский замгубернатора предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда
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