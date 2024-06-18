«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда

Жители региона справедливо напомнили министру, что, если в Белгороде тарифы действительно не менялись с 2019 года, то в некоторых городах области повышение было. Так, в Старом Осколе цена на проезд выросла в октябре 2021 года. Более того, в апреле 2024 года местный перевозчик «ТрансАльянс» хотел поднять цену до 42 рублей, но после огласки инициативы в соцсетях «резко передумал».