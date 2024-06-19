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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Повреждённое остекление, фото тематическое

Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород и район

19 июня 2024, 06:36
Фото: 1MI
Повреждённое остекление, фото тематическое

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду

Серьёзных разрушений, по предварительным данным, нет. Последствия атаки зафиксированы в Майском в Белгородском районе. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В Белгороде и Белгородском районе утром 19 июня сработала система ПВО. Сбито несколько воздушных целей на подлёте к столице региона.

Последствия атаки на данный момент обнаружены в Майском. Повреждено остекление веранды у одного из частных домов, в другом выбиты окна и посечён фасад.

Более серьёзных разрушений, по предварительным данным, нет. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, что два взрыва прогремели в районе 08:30. Тогда же объявляли ракетную опасность на территории всей Белгородской области.

Утро в Белгороде началось со взрывов и ракетной опасности
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Майский#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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