Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород и район

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Белгороде и Белгородском районе утром 19 июня сработала система ПВО. Сбито несколько воздушных целей на подлёте к столице региона.
Последствия атаки на данный момент обнаружены в Майском. Повреждено остекление веранды у одного из частных домов, в другом выбиты окна и посечён фасад.
Более серьёзных разрушений, по предварительным данным, нет. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, что два взрыва прогремели в районе 08:30. Тогда же объявляли ракетную опасность на территории всей Белгородской области.