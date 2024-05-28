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Белгородцы спрашивают про эвакуацию, а Путин комментирует наступление на Волчанск

Белгородцы спрашивают про эвакуацию, а Путин комментирует наступление на Волчанск

28 мая 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 28 мая, белгородцы обсуждали слухи о возможном закрытии универмага «Маяк» и слова президента России Владимира Путина о наступлении ВС РФ на Харьковскую область. В то же время некоторых жителей посёлка Октябрьский могут эвакуировать в безопасное место. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

«Маяк» могут закрыть?

По информации из Telegram-канала «Электромир Максимова», универмаг «Маяк», расположенный на улице Преображенская в Белгороде, готовится к закрытию. Причиной этого якобы стало завершение работы «Пятёрочки», которая являлась «якорным арендатором» здания. Белгородцы рассказали, что универмаг уже испытывает проблемы с посещаемостью и продажами, а арендную плату никто не платит.

Редакция Бел.Ру пыталась связаться с руководством «Маяка», но на телефонные звонки никто не ответил. Арендаторы же отметили, что продолжают работать в обычном режиме и ничего не знают о возможном закрытии. На сайте «Маяка» опубликовано уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров. О закрытии универмага ничего не сказано.

Позже появившиеся слухи прокомментировала генеральный директор ТЦ Мария Назаренко. Она отметила, что слухи появились из-за закрытия «Пятёрочки», однако сам универмаг продолжает работу и закрываться не планирует.

Стоит отметить, что по итогам 2023 года ОАО «Универмаг Маяк» потерпел убытки в размере 2,6 млн рублей, несмотря на выручку от продаж в размере 59,9 млн рублей.

Так закрываются или нет? Гендиректор белгородского «Маяка» прокомментировала слухи
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Слухи об эвакуации в Октбярьском

В последние дни посёлок Октябрьский Белгородского района неоднократно попадал под сильные обстрелы ВСУ, из-за чего погибли люди, включая четырёхлетнего мальчика. Ещё некоторые жители получили ранения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ситуация в населённом пункте действительно тяжёлая, однако речи об эвакуации жителей пока не идёт. Тем же, кто не справляется с эмоциональной и психологической нагрузкой, предлагают переместиться в ПВР до улучшения ситуации — с этим помогут региональные власти.

Напомним, что только 25 мая при обстреле Октябрьского погибли четыре человека.

Идёт ли эвакуация жителей из посёлка Октябрьский? Ответил Вячеслав Гладков
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ВСУ спровоцировали наступление на Харьковскую область

В разговоре с журналистами президент России Владимир Путин затронул тему наступления российских военнослужащих на Харьковскую область. Он отметил, что всё то, что сейчас творится под Харьковом, спровоцировала сама Украина — сделала она это ударами по Белгороду и другим приграничным районам.

В то же время западные СМИ пишут про бои в Харьковском направлении, но не упоминают обстрелы мирного Белгорода.

«Постоянная эскалация может привести к серьёзным последствиям. И если эти серьёзные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты?» — спросил Путин.
Путин: ВСУ сами спровоцировали наступление под Харьковом ударами по Белгороду
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