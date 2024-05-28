Белгородцы спрашивают про эвакуацию, а Путин комментирует наступление на Волчанск

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ситуация в населённом пункте действительно тяжёлая, однако речи об эвакуации жителей пока не идёт. Тем же, кто не справляется с эмоциональной и психологической нагрузкой, предлагают переместиться в ПВР до улучшения ситуации — с этим помогут региональные власти.