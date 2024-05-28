Во время велопрогулки: под Белгородом погиб директор детского лагеря

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Стало известно о смерти директора белгородского детского лагеря «Прометей», расположенного в Строителе Яковлевского округа. Александр Михайлович Черкашин 24 мая ехал на велосипеде, когда его сбила фура.
Родился мужчина 25 августа 1956 года в селе Дмитриевка Яковлевского округа. После окончания Белгородского педагогического института работал преподавателем физвоспитания, замдиректора в Дмитриевском ПТУ-23 и тренером ДЮСШ. Руководил «Прометеем» он последние 36 лет.
О погибшем белгородце рассказали в официальной группе администрации Яковлевского округа. Александр Черкашин вёл здоровый образ жизни, занимался спортом и участвовал в соревнованиях.
За годы работы Александра Михайловича, благодаря его целеустремленности, неустанному труду, ответственности, лагерь стал излюбленным местом отдыха не только Яковлевских детей, но и всей Белгородчины, и даже за ее пределами. Не одно поколение спортивных команд Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Мурманской области и других городов России нашли в «Прометее» лучшее место для тренировочного процесса и отдыха, считали лагерь родным домом, а его директора старшим другом.
отметили в администрации муниципалитета