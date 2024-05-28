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Директора детского лагеря сбила фура под Белгородом

Во время велопрогулки: под Белгородом погиб директор детского лагеря

28 мая 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney

Директора детского лагеря сбила фура под Белгородом

Александр Черкашин катался на велосипеде, когда его сбила фура. Мужчина на протяжении 36 лет руководил детским лагерем в Строителе, отметили в администрации Яковлевского округа.

Стало известно о смерти директора белгородского детского лагеря «Прометей», расположенного в Строителе Яковлевского округа. Александр Михайлович Черкашин 24 мая ехал на велосипеде, когда его сбила фура.

Родился мужчина 25 августа 1956 года в селе Дмитриевка Яковлевского округа. После окончания Белгородского педагогического института работал преподавателем физвоспитания, замдиректора в Дмитриевском ПТУ-23 и тренером ДЮСШ. Руководил «Прометеем» он последние 36 лет.

О погибшем белгородце рассказали в официальной группе администрации Яковлевского округа. Александр Черкашин вёл здоровый образ жизни, занимался спортом и участвовал в соревнованиях.

За годы работы Александра Михайловича, благодаря его целеустремленности, неустанному труду, ответственности, лагерь стал излюбленным местом отдыха не только Яковлевских детей, но и всей Белгородчины, и даже за ее пределами. Не одно поколение спортивных команд Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Мурманской области и других городов России нашли в «Прометее» лучшее место для тренировочного процесса и отдыха, считали лагерь родным домом, а его директора старшим другом.
отметили в администрации муниципалитета
Александр Михайлович ЧеркашинАлександр Михайлович Черкашин
Александр Михайлович Черкашин
Фото: группа администрации Яковлевского округа
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#Александра Склярова#Белгородская область#Детский лагерь#Погиб#Белгород#Яковлевский горокруг
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