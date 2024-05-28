Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Белгороде могут открыть производство по обжарке кофе за 200 млн рублей

В Белгороде могут открыть производство по обжарке кофе за 200 млн рублей

28 мая 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
Белгородский бизнесмен планирует открыть в Белгороде производство по обжарке кофе. Сумма инвестиций достигает 200 млн рублей за три года, сообщил мэр Валентин Демидов.

Сергей Бузун, белгородский бизнесмен, хочет открыть в Белгороде производство по обжарке кофе. Сообщается, что инвестиции в этот проект на ближайшие три года могут достигнуть 200 млн рублей. Открытие производства позволит создать около 40 новых рабочих мест.

Сейчас детали проекта не раскрываются.

«На встрече обсудили проект, рассмотрели варианты размещения нового производства, определились по видам возможной господдержки», — рассказал мэр Белгорода.

По информации Демидова, у белгородского предпринимателя Бузуна уже есть компания, которая долгое время занимается производством и реализацией кофе. Мужчина контролирует две компании, которые занимаются оптовой торговлей кофе, чая, какао и специй. Это ООО «Бизнес Континент» и ООО «Столица».

Встречаемся в «Кофе Вино»: как глава цемзавода в Белгороде давал взятку
Узнать подробнее
Читайте также:
Не с кофе: раннее утро в Белгороде началось с жестокого обстрелаКак вставать по утрам, когда чувствуешь себя уставшим?
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Предприятие#Бизнес#Новости Белгорода#Белгород#Кофе#Валентин Демидов
Подпишитесь
«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?
Сегодня, 09:54
Добровольно-принудительно? Арендаторы открывают свои точки в «Сити Молле»
Сегодня, 06:12
Идёт ли эвакуация жителей из посёлка Октябрьский? Ответил Вячеслав Гладков
Сегодня, 08:40
Следователи просят помощи в поиске юного белгородца
Сегодня, 06:55
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру
Вчера, 11:07
Кому-то — 9 тысяч, а кому-то — 2,5 зарплаты: в мэрии Белгорода жалуются на премии
Сегодня, 05:30
"