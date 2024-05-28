В Белгороде могут открыть производство по обжарке кофе за 200 млн рублей

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Сергей Бузун, белгородский бизнесмен, хочет открыть в Белгороде производство по обжарке кофе. Сообщается, что инвестиции в этот проект на ближайшие три года могут достигнуть 200 млн рублей. Открытие производства позволит создать около 40 новых рабочих мест.
Сейчас детали проекта не раскрываются.
«На встрече обсудили проект, рассмотрели варианты размещения нового производства, определились по видам возможной господдержки», — рассказал мэр Белгорода.
По информации Демидова, у белгородского предпринимателя Бузуна уже есть компания, которая долгое время занимается производством и реализацией кофе. Мужчина контролирует две компании, которые занимаются оптовой торговлей кофе, чая, какао и специй. Это ООО «Бизнес Континент» и ООО «Столица».