В Белгороде могут открыть производство по обжарке кофе за 200 млн рублей

По информации Демидова, у белгородского предпринимателя Бузуна уже есть компания, которая долгое время занимается производством и реализацией кофе. Мужчина контролирует две компании, которые занимаются оптовой торговлей кофе, чая, какао и специй. Это ООО «Бизнес Континент» и ООО «Столица».