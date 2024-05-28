Идёт ли эвакуация жителей из посёлка Октябрьский? Ответил Вячеслав Гладков

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:56
Власти Белгородской области не давали указаний об эвакуации жителей посёлка Октябрьский в Белгородском районе.
Вячеслав Гладков отметил, что ситуация там тяжёлая. По посёлку идут постоянные обстрелы, есть множества разрушений домов. Глава села регулярно беседует с жителями населённого пункта. Тем, кто не справляется с эмоциональной и психологической нагрузкой, предлагают переместиться в ПВР до улучшения ситуации.
«Те, кто осознанно принимает решение, что ситуация ещё не настолько ухудшилась, — для них уже другая история. Подомовой обход должен быть, разговор властей с жителями тоже должен быть. Мне кажется, что очень правильный процесс», — сказал Вячеслав Гладков.
25 мая при обстреле Октябрьского погибли четыре человека.