Идёт ли эвакуация жителей из посёлка Октябрьский? Ответил Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков отметил, что ситуация там тяжёлая. По посёлку идут постоянные обстрелы, есть множества разрушений домов. Глава села регулярно беседует с жителями населённого пункта. Тем, кто не справляется с эмоциональной и психологической нагрузкой, предлагают переместиться в ПВР до улучшения ситуации.