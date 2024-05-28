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Власти региона не объявляли эвакуацию в посёлке Октябрьский Белгородского района

Идёт ли эвакуация жителей из посёлка Октябрьский? Ответил Вячеслав Гладков

28 мая 2024, 08:40
Фото: 1MI

Власти региона не объявляли эвакуацию в посёлке Октябрьский Белгородского района

Власти Белгородской области не давали распоряжений об эвакуации жителей посёлка Октябрьский. Но тем, кто не справляется с эмоциональной нагрузкой, предлагают переместиться в ПВР, сообщает Операштаб Белгородской области.

Власти Белгородской области не давали указаний об эвакуации жителей посёлка Октябрьский в Белгородском районе.

Вячеслав Гладков отметил, что ситуация там тяжёлая. По посёлку идут постоянные обстрелы, есть множества разрушений домов. Глава села регулярно беседует с жителями населённого пункта. Тем, кто не справляется с эмоциональной и психологической нагрузкой, предлагают переместиться в ПВР до улучшения ситуации.

«‎Те, кто осознанно принимает решение, что ситуация ещё не настолько ухудшилась, — для них уже другая история. Подомовой обход должен быть, разговор властей с жителями тоже должен быть. Мне кажется, что очень правильный процесс», — сказал Вячеслав Гладков.

25 мая при обстреле Октябрьского погибли четыре человека.

Стало известно о последствия и разрушениях в Октябрьском после атаки ВСУ
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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