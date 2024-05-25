Стало известно о последствия и разрушениях в Октябрьском после атаки ВСУ

В результате непосредственного попадания снаряда ВСУ вспыхнул частный жилой дом. Пожарные бригады уже на месте и занимаются тушением огня. Ещё в 21 другом частном домовладении повреждены окна, кровля, фасады и заборы. В одном из многоквартирных домов также выбиты окна в нескольких квартирах. Есть повреждения в нескольких коммерческих помещениях. Осколками повреждено 23 автомобиля.