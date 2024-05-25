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Разрушения

Стало известно о последствия и разрушениях в Октябрьском после атаки ВСУ

25 мая 2024, 16:25
Фото: 1MI
Разрушения
Снаряд попал в частный жилой дом, вызвав пожар и повреждения окон, кровли, фасадов и заборов в 21 другом доме, а также в нескольких квартирах и торговых площадях,. Повреждено 23 автомобиля; оперативные службы работают на месте для ликвидации пожара и уточнения информации о последствиях.

В результате непосредственного попадания снаряда ВСУ вспыхнул частный жилой дом. Пожарные бригады уже на месте и занимаются тушением огня. Ещё в 21 другом частном домовладении повреждены окна, кровля, фасады и заборы. В одном из многоквартирных домов также выбиты окна в нескольких квартирах. Есть повреждения в нескольких коммерческих помещениях. Осколками повреждено 23 автомобиля.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Информацию о последствиях уточняют.

Также при атаке ВУ погибли двое мирных жителей. Ещё 10 ранены, в том числе 8-летний ребёнок.

Разрушения
Видео: 1MI
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