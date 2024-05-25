Атака ВСУ на посёлок Октябрьский: 10 людей пострадали, в том числе 8-летний ребёнок

При атаке ВСУ, согласно оперативной информации, пострадали 10 мирных жителей. В их числе мальчик восьми лет. Все пострадавшие, мальчика, получили осколочные раны разной степени тяжести. Всех доставили в больницы Белгорода для оказания медицинской помощи. Один из раненых уже был выписан после оказания необходимой помощи.