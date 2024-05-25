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Пострадавшие

Атака ВСУ на посёлок Октябрьский: 10 людей пострадали, в том числе 8-летний ребёнок

25 мая 2024, 16:18
Фото: 1MI
Пострадавшие

Мирные жители стали жертвами атаки ВСУ на посёлок Октябрьский

В результате атаки ВСУ на поселок Октябрьский пострадали 10 человек, в том числе 8-летний ребенок, все получили осколочные раны разной степени тяжести и были госпитализированы.

При атаке ВСУ, согласно оперативной информации, пострадали 10 мирных жителей. В их числе мальчик восьми лет. Все пострадавшие, мальчика, получили осколочные раны разной степени тяжести. Всех доставили в больницы Белгорода для оказания медицинской помощи. Один из раненых уже был выписан после оказания необходимой помощи.

После атаки на посёлок Октябрьский Шебекинского горокруга двое мирных жителей погибли. Они умерли на месте из-за полученных ранений, как сообщил Вячеслав Гладков.

Двое мирных жителей погибли при атаке ВСУ посёлка Октябрьский
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