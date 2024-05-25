Атака ВСУ на посёлок Октябрьский: 10 людей пострадали, в том числе 8-летний ребёнок

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
При атаке ВСУ, согласно оперативной информации, пострадали 10 мирных жителей. В их числе мальчик восьми лет. Все пострадавшие, мальчика, получили осколочные раны разной степени тяжести. Всех доставили в больницы Белгорода для оказания медицинской помощи. Один из раненых уже был выписан после оказания необходимой помощи.
После атаки на посёлок Октябрьский Шебекинского горокруга двое мирных жителей погибли. Они умерли на месте из-за полученных ранений, как сообщил Вячеслав Гладков.