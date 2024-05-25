Ряд медиа и читатели Бел. Ру присылают фото и видео прилёта и разрушений в Октябрьском

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В сети среди региональных СМИ появляются фото и видео с последствиями вероятного прилёта в посёлке Октябрьский. Ранее один из каналов опубликовал фото с возможным разрушением гаража частного жилого дома.
Читатели Бел.Ру прислали видео, на котором видно, что на проезжей части лежит часть снаряда, а также последствия взрыва, коснувшиеся магазина. Об этом сообщают и другие региональные медиа.
Фото и видео последствий прилёта от белгородских медиа.
Также, вероятно, повреждён частный дом.