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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

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Прилёт

Ряд медиа и читатели Бел. Ру присылают фото и видео прилёта и разрушений в Октябрьском

25 мая 2024, 15:30
Фото: Блэтгород
Прилёт
Последствия прилета и разрушения в Октябрьском запечатлены на фото и видео, полученные от местных медиа и читателей Бел.Ру. Повреждены магазин и частный дом.

В сети среди региональных СМИ появляются фото и видео с последствиями вероятного прилёта в посёлке Октябрьский. Ранее один из каналов опубликовал фото с возможным разрушением гаража частного жилого дома.

Читатели Бел.Ру прислали видео, на котором видно, что на проезжей части лежит часть снаряда, а также последствия взрыва, коснувшиеся магазина. Об этом сообщают и другие региональные медиа.

Прилёт в Октябрьском
Видео: Bel.ru

Фото и видео последствий прилёта от белгородских медиа.

Прилёт в ОктябрьскомПрилёт в Октябрьском
Прилёт в ОктябрьскомПрилёт в Октябрьском
Прилёт в ОктябрьскомПрилёт в Октябрьском
Прилёт в ОктябрьскомПрилёт в Октябрьском
Прилёт в Октябрьском
Фото: Блэтгород
Прилёт
Видео: Жесть Белгород

Также, вероятно, повреждён частный дом.

Повреждение ИЖС в ОктябрьскомПовреждение ИЖС в Октябрьском
Повреждение ИЖС в ОктябрьскомПовреждение ИЖС в Октябрьском
Повреждение ИЖС в Октябрьском
Фото: Жесть Белгород
#Татьяна Лукащева#Город#Видео#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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