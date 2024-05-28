Следователи просят помощи в поиске юного белгородца

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
16-летний Олег Шевченко самовольно ушёл из дома в селе Шопино Яковлевского округа 26 мая в 10 часов утра и назад до сих пор не вернулся. Где он находится сейчас — не известно. Следственный комитет начал проверку. Работают следователи-криминалисты, полиция, волонтёры.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего парня, просят рассказать об этом по телефону дежурного следственного управления — 8(910)3699437 или в полицию по номеру 102. Конфиденциальность в органах гарантируют.