Следователи просят помощи в поиске юного белгородца

16-летний Олег Шевченко самовольно ушёл из дома в селе Шопино Яковлевского округа 26 мая в 10 часов утра и назад до сих пор не вернулся. Где он находится сейчас — не известно. Следственный комитет начал проверку. Работают следователи-криминалисты, полиция, волонтёры.