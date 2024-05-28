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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Под Белгородом следователи разыскивают пропавшего подростка

Следователи просят помощи в поиске юного белгородца

28 мая 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney

Под Белгородом следователи разыскивают пропавшего подростка

Парень пропал 26 мая, о его местонахождении ничего не известно. Следственный комитет просит сообщить любую информацию о пропавшем.

16-летний Олег Шевченко самовольно ушёл из дома в селе Шопино Яковлевского округа 26 мая в 10 часов утра и назад до сих пор не вернулся. Где он находится сейчас — не известно. Следственный комитет начал проверку. Работают следователи-криминалисты, полиция, волонтёры.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего парня, просят рассказать об этом по телефону дежурного следственного управления — 8(910)3699437 или в полицию по номеру 102. Конфиденциальность в органах гарантируют.

Фото: Следственный комитет
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