Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Юная белгородка ранена из-за ВСУ, но детей хотят вернуть домой из безопасных регионов

Юная белгородка ранена из-за ВСУ, но детей хотят вернуть домой из безопасных регионов

19 мая 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 19 мая, белгородцы обсуждали новые атаки ВСУ на регион и неожиданное возвращение детей из безопасных регионов домой. Также стало известно об одном жителе, пропавшем после разрушения дома по улице Щорса. Итоги воскресенья — в материале Бел.Ру.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

Под огнём ВСУ Белгородская область находилась с поздней ночи. Первой целью противника стал храм Сергия Радонежского в селе Малое Городище Новооскольского округа. Из-за атаки дроном-камикадзе загорелась кровля.

В Чернянском районе система ПВО сбила украинский беспилотник, из-за чего в Волоконовке в частных домах выбило окна, посекло один автомобиль. Также загорелась сухая трава.

Позже по всей Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность: с 09:49 до 09:56 и с 10:56 до 11:05.

Дальше ВСУ атаковали частные дома в селе Дроновка Грайворонского округа и селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В посёлке Чапаевский первого муниципалитета пострадали два грузовых автомобиля, работающие в поле. В Шебекино сдетонировал дрон-камикадзе: пострадали детская площадка, жилой дом и три авто. Раненых нигде нет.

Вечером стало известно об атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде. Повреждения получили шесть квартир и один автомобиль. Пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке.

Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу.

Ночью и утром над регионом сбили четыре беспилотника, днём — ещё четыре, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ атаковали детскую площадку в белгородском приграничье
Узнать подробнее

Жильца разрушенного дома не могут найти, а подъезд убрали из «Яндекс. Карт»

«Яндекс» убрал с карт разрушенный 12 мая при обстреле ВСУ подъезд №3 дома №55а по улице Щорса. На скриншоте видно пустое пространство между подъездами №2 и №4 — раньше именно там стоял разрушенный из-за попадания обломка снаряда подъезд.

Также стало известно, что в Белгороде не могут найти минимум одного человека, проживающего в разрушенном подъезде. Мужчина в момент трагедии был у себя дома — на седьмом этаже. С тех пор о нём ничего неизвестно: его имени нет среди живых и погибших.

Белгородка неделю не может найти своего отца, проживающего в обрушенном доме
Узнать подробнее

Детей хотят вернуть из лагеря Ставрополья домой

Родителям детей, которые сейчас отдыхают в лагерях Ставропольского края, сообщили, что 29 мая их отправят обратно в Белгородскую область, а именно в Дубовое, Таврово и Головино Белгородского района, которые часто попадают под обстрел ВСУ. По словам жителей, причину им не объяснили, хотя они писали заявление на нахождение ребят в безопасном регионе на более долгий срок.

В администрации муниципалитета объяснили, что детей отправят в другой регион — над решением этой проблемы уже работают.

Везут в самое пекло? Белгородцы просят не возвращать их детей из лагерей Ставрополья
Узнать подробнее
Читайте также:
«Яндекс» убрал с карт обрушенный из-за удара ВСУ подъезд в БелгородеСпрятал в карманах? Белгородец украл из магазина 15 бутылок с алкоголемЖильцы пострадавшего из-за ВСУ дома в Белгороде начнут получать выплаты 20 мая
#Александра Склярова#Белгородская область#Итоги#Белгород#Итоги дня
Подпишитесь
Девочка пострадала при атаке ВСУ на Белгород. Её госпитализировали
Сегодня, 14:40
Везут в самое пекло? Белгородцы просят не возвращать их детей из лагерей Ставрополья
Сегодня, 13:57
ВСУ атаковали детскую площадку в белгородском приграничье
Сегодня, 13:10
Белгородка неделю не может найти своего отца, проживающего в обрушенном доме
Сегодня, 13:27
«Яндекс» убрал с карт обрушенный из-за удара ВСУ подъезд в Белгороде
Сегодня, 12:59
Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина
17 мая, 13:18
"