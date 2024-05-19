Юная белгородка ранена из-за ВСУ, но детей хотят вернуть домой из безопасных регионов

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Под огнём ВСУ Белгородская область находилась с поздней ночи. Первой целью противника стал храм Сергия Радонежского в селе Малое Городище Новооскольского округа. Из-за атаки дроном-камикадзе загорелась кровля.
В Чернянском районе система ПВО сбила украинский беспилотник, из-за чего в Волоконовке в частных домах выбило окна, посекло один автомобиль. Также загорелась сухая трава.
Позже по всей Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность: с 09:49 до 09:56 и с 10:56 до 11:05.
Дальше ВСУ атаковали частные дома в селе Дроновка Грайворонского округа и селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В посёлке Чапаевский первого муниципалитета пострадали два грузовых автомобиля, работающие в поле. В Шебекино сдетонировал дрон-камикадзе: пострадали детская площадка, жилой дом и три авто. Раненых нигде нет.
Вечером стало известно об атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде. Повреждения получили шесть квартир и один автомобиль. Пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке.
Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу.
Ночью и утром над регионом сбили четыре беспилотника, днём — ещё четыре, сообщили в Минобороны РФ.
«Яндекс» убрал с карт разрушенный 12 мая при обстреле ВСУ подъезд №3 дома №55а по улице Щорса. На скриншоте видно пустое пространство между подъездами №2 и №4 — раньше именно там стоял разрушенный из-за попадания обломка снаряда подъезд.
Также стало известно, что в Белгороде не могут найти минимум одного человека, проживающего в разрушенном подъезде. Мужчина в момент трагедии был у себя дома — на седьмом этаже. С тех пор о нём ничего неизвестно: его имени нет среди живых и погибших.
Родителям детей, которые сейчас отдыхают в лагерях Ставропольского края, сообщили, что 29 мая их отправят обратно в Белгородскую область, а именно в Дубовое, Таврово и Головино Белгородского района, которые часто попадают под обстрел ВСУ. По словам жителей, причину им не объяснили, хотя они писали заявление на нахождение ребят в безопасном регионе на более долгий срок.
В администрации муниципалитета объяснили, что детей отправят в другой регион — над решением этой проблемы уже работают.