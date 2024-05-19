Юная белгородка ранена из-за ВСУ, но детей хотят вернуть домой из безопасных регионов

Родителям детей, которые сейчас отдыхают в лагерях Ставропольского края, сообщили, что 29 мая их отправят обратно в Белгородскую область, а именно в Дубовое, Таврово и Головино Белгородского района, которые часто попадают под обстрел ВСУ. По словам жителей, причину им не объяснили, хотя они писали заявление на нахождение ребят в безопасном регионе на более долгий срок.