Везут в самое пекло? Белгородцы просят не возвращать их детей из лагерей Ставрополья

Белгородцы массово начали писать в социальных сетях просьбу оставить их детей в лагерях Ставрополья на более долгий срок. Как отметили жители, им сообщили, что ребят будут отправлять домой уже 29 мая. В настоящее время там находятся дети из тех населённых пунктов региона, которые наиболее часто попадают под огонь ВСУ: Дубового, Таврово и Головино Белгородского района.