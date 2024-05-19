Везут в самое пекло? Белгородцы просят не возвращать их детей из лагерей Ставрополья

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Белгородцы массово начали писать в социальных сетях просьбу оставить их детей в лагерях Ставрополья на более долгий срок. Как отметили жители, им сообщили, что ребят будут отправлять домой уже 29 мая. В настоящее время там находятся дети из тех населённых пунктов региона, которые наиболее часто попадают под огонь ВСУ: Дубового, Таврово и Головино Белгородского района.
«Оперативная обстановка, совсем мягко сказать, нестабильная. А детей в срочном порядке всех возвращают назад по какой-то непонятной причине (хотя мы, родители, давали согласие на дальнейшее прибывание детей в безопасном месте). Почему детей из других мест перенаправляют в другие лагеря, а наших везут в самое пекло?», — написала жительница.
«Мы живём в Таврово 8 Белгородского района, учится сын в Дубовской СОШ. Ещё позавчера в 100 метрах от нашего дома горел дом от беспилотника, неужели возвращая детей домой организаторы выезда считают, что опасность миновала?» — обратилась к местной власти с вопросом другая родительница.
Обращения белгородцев заметила глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что всем детям, которых вернут из Ставропольского края домой, предложат другие варианты для отдыха в безопасных регионах. В настоящее время белгородское правительство уже определяет места, где будут размещать детей из Ставрополья, отметил министр образования Андрей Милёхин.