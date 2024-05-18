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Белгородские лагеря готовят к летнему отдыху детей

Белгородские лагеря готовят к летнему отдыху детей

18 мая 2024, 08:10
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В некоторых учреждениях уже завершили капитальный ремонт.
Сюжет
Дети

По данным губернатора, в нескольких муниципалитетах уже завершили обновление детских загородных лагерей. Речь идёт об учреждениях в Алексеевском округе, Ракитянском районе и в Строителе Яковлевского округа.

К примеру, в Алексеевском округе детский лагерь сможет принять детей уже в июне. А вот учреждения в Ракитянском районе и Яковлевском округе могут не открыть — всё будет зависеть от оперативной обстановки.

Гладков отметил, что в детских лагерях отремонтировали фасады, кровли, инженерные коммуникации и купили новую мебель.

Напомним, в текущем году белгородские власти рассчитывают отправить в детские лагеря в других регионах порядка 20 тысяч детей. Сейчас идёт сбор предложений.

Смогут ли белгородские дети остаться в лагерях за пределами региона до 1 июля?
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#Кристина Семенчук#Дети#Летний отдых#Ракитянский район#Лагеря#Обновление#Белгород#Вячеслав Гладков#Глава региона
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