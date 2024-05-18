Белгородские лагеря готовят к летнему отдыху детей

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
По данным губернатора, в нескольких муниципалитетах уже завершили обновление детских загородных лагерей. Речь идёт об учреждениях в Алексеевском округе, Ракитянском районе и в Строителе Яковлевского округа.
К примеру, в Алексеевском округе детский лагерь сможет принять детей уже в июне. А вот учреждения в Ракитянском районе и Яковлевском округе могут не открыть — всё будет зависеть от оперативной обстановки.
Гладков отметил, что в детских лагерях отремонтировали фасады, кровли, инженерные коммуникации и купили новую мебель.
Напомним, в текущем году белгородские власти рассчитывают отправить в детские лагеря в других регионах порядка 20 тысяч детей. Сейчас идёт сбор предложений.