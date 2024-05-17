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Белгородских детей попросят в 45 субъектах РФ до 1 июля

Смогут ли белгородские дети остаться в лагерях за пределами региона до 1 июля?

17 мая 2024, 08:45
Фото: 1MI

Белгородских детей попросят в 45 субъектах РФ до 1 июля

В настоящее время белгородские власти собирают предложения от других регионов РФ, которые готовы принять детей в лагерях. Как отметил областной министр образования Андрей Милёхин, региональное правительство просит оставить детей в местах пребывания до 1 июля.
Сюжет
Отдых

По словам чиновника, летний отдых — неотъемлемая часть окончания учебного года. Милёхин напомнил, что у родителей был выбор, оставить до конца мая или забрать детей из лагерей в других регионах.

Не все нас услышали. Часть детей вернулись. Вместе с тем мы получаем запросы о возвращении детей обратно. Сейчас довольно проблематично это сделать. Мы обратились в субъекты, где находятся наши ребята, с просьбой продлить пребывание детей как минимум до 1 июля с возможной перспективой в зависимости от оперативной обстановки.
Андрей Милёхин

Милёхин добавил, что сейчас белгородские власти проводят консультации с регионами, которые определяют меры поддержки Белгородской области. В планах отправить на летний отдых порядка 20 тысяч детей. Сейчас юные белгородцы находятся в свыше 150 точках размещения в 45 субъектах РФ.

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