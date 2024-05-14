Отдых будет? Стало известно, какие детские лагеря примут юных белгородцев в 2024 году

Жители Белгородской области начали интересоваться работой летних детских лагерей ещё в апреле текущего года. Так, одна белгородка отметила, что хотела бы впервые отправить своего ребёнка отдохнуть, чтобы тот «забыл то, что сейчас здесь происходит». Тогда определённый ответ на данный вопрос в местной администрации дать не могли: решение, по их словам, должно приниматься позже в зависимости от оперативной обстановки.