Отдых будет? Стало известно, какие детские лагеря примут юных белгородцев в 2024 году

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Жители Белгородской области начали интересоваться работой летних детских лагерей ещё в апреле текущего года. Так, одна белгородка отметила, что хотела бы впервые отправить своего ребёнка отдохнуть, чтобы тот «забыл то, что сейчас здесь происходит». Тогда определённый ответ на данный вопрос в местной администрации дать не могли: решение, по их словам, должно приниматься позже в зависимости от оперативной обстановки.
Однако несколько лагерей в Белгороде всё-таки готовили к открытию. К их числу относились учреждения «Юность», «Сокол», им. Ю. А. Гагарина и «Сосновый бор». Прим заявок был организован с 1 февраля по 1 апреля.
Известно, что лагерь им. Ю. А. Гагарина действительно примет детей, однако увезёт их автобусом из Белгорода в Геленджик.
В «Юности», «Соколе» белгородцы отдохнуть не смогут: там отменили летние смены, а деньги за купленные путёвки планируют вернуть обратившимся к ним родителям.
Будет ли работать лагерь «Сосновый бор», пока не известно: актуальную информацию в официальной группе не публиковали. Однако летом 2023 года из-за неспокойной оперативной обстановки учреждение не работало: вероятно, к такому же решению лагерь придёт и в этом году.
Принять в своих стенах детей смогут лагеря Старооскольского городского округа: ДЗОЛ «Космос», «Радуга» и «Лесная поляна». Стоимость путёвки в третье учреждение не раскрывается, а в первое и третье составляет 17 045,70 рубля и 18 254,88 рубля соответственно.
Также белгородцы могут купить путёвки в следующие лагеря:
Для оформления заявления необходимо иметь при себе: справку с места работы одного из родителей, паспорт опекуна, копии СНИЛС и свидетельства о рождении ребёнка. Если фамилии у ребёнка и родителей разные, необходимо предоставить документ о заключении или расторжении брака.
Закрыты будут все лагеря, находящиеся в приграничной зоне или в тех муниципалитетах, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ. К их числу относятся Шебекинский и Грайворонский городские округа, Белгород и Белгородский район.
Несмотря на неработающие детские лагеря региона, юные белгородцы всё равно могут отдохнуть от неспокойной оперативной обстановки. Для этого можно оформить заявление на отдых в крымском санатории «Бригантина „Белогорье“», а также в детских центрах «Артек», «Орлёнок» и «Океан».
В «Бригантине…» за одну смену могут принять 277 детей в возрасте от 11 до 17 лет включительно, однако приоритет отдают детям из семей льготной категории, попавшим в трудную жизненную ситуацию и детям из семей участников СВО. Путёвку в «Бригантину „Белогорье“» для санитарно-курортного лечения можно получить обратившись к педиатру — тот должен выдать необходимую справку.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что алгоритм оформления заявлений в детские загородные лагеря достаточно сложный, поэтому он дал поручение разработать сервис по подаче заявлений на отдых в электронном формате через МФЦ.
Кроме того, детей, которые проживают в доме, пострадавшем 12 мая от попадания в него обломков украинской ракеты, отправят на отдых в крымский лагерь «Артек», расположенный в Гурзуфе. Туда смогут попасть все школьники в возрасте от 7-8 лет, однако более подробной информации касательно этого решения местные власти ещё не озвучивали.
В апреле стало известно, что юные белгородцы смогут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях: для этого Минпросвещения РФ выделило дополнительные квоты на путёвки.
Глава региона сообщил, что этим летом в лагеря других регионов планируется отправить порядка 20 тысяч детей. В настоящее время местные власти приступили к подготовке соответствующей заявки.
Оформить заявление на поездку можно будет через администрацию школы. Жители областного центра могут направить обращение мэру Валентину Демидову.