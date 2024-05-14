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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Отдых будет? Стало известно, какие детские лагеря примут юных белгородцев в 2024 году

Отдых будет? Стало известно, какие детские лагеря примут юных белгородцев в 2024 году

14 мая 2024, 14:29
Фото: 1MI
Вскоре у школьников начнутся летние каникулы, поэтому белгородцы активнее стали интересоваться лагерями, в которых можно отправить своих детей. Но будут ли в Белгородской области работать детские лагеря, несмотря на оперативную обстановку? Расскажем в нашем тексте.
Сюжет
Дети

Что известно о работе детских лагерей в Белгородской области?

Жители Белгородской области начали интересоваться работой летних детских лагерей ещё в апреле текущего года. Так, одна белгородка отметила, что хотела бы впервые отправить своего ребёнка отдохнуть, чтобы тот «забыл то, что сейчас здесь происходит». Тогда определённый ответ на данный вопрос в местной администрации дать не могли: решение, по их словам, должно приниматься позже в зависимости от оперативной обстановки.

Однако несколько лагерей в Белгороде всё-таки готовили к открытию. К их числу относились учреждения «Юность», «Сокол», им. Ю. А. Гагарина и «Сосновый бор». Прим заявок был организован с 1 февраля по 1 апреля.

Известно, что лагерь им. Ю. А. Гагарина действительно примет детей, однако увезёт их автобусом из Белгорода в Геленджик.

Информация об отдыхе в лагере «Гагарина»Информация об отдыхе в лагере «Гагарина»
Информация об отдыхе в лагере «Гагарина»
Фото: группа ВК «ДОЛ им. Ю. А. Гагарина (Белгород)»

В «Юности», «Соколе» белгородцы отдохнуть не смогут: там отменили летние смены, а деньги за купленные путёвки планируют вернуть обратившимся к ним родителям.

Будет ли работать лагерь «Сосновый бор», пока не известно: актуальную информацию в официальной группе не публиковали. Однако летом 2023 года из-за неспокойной оперативной обстановки учреждение не работало: вероятно, к такому же решению лагерь придёт и в этом году.

Объявление для родителей на официальном сайте лагеряОбъявление для родителей на официальном сайте лагеря
Объявление для родителей на официальном сайте лагеряОбъявление для родителей на официальном сайте лагеря
Объявление для родителей на официальном сайте лагеря
Фото: официальный сайт лагеря «Юность»

Какие белгородские лагеря будут работать, а какие — нет?

Принять в своих стенах детей смогут лагеря Старооскольского городского округа: ДЗОЛ «Космос», «Радуга» и «Лесная поляна». Стоимость путёвки в третье учреждение не раскрывается, а в первое и третье составляет 17 045,70 рубля и 18 254,88 рубля соответственно.

Также белгородцы могут купить путёвки в следующие лагеря:

  • МБУ «ДСОЛ „Прометей“ Яковлевского округа за 12 600 или 18 900 рублей;
  • МБУ „ДОЛ „Берёзка“ Яковлевского округа за 18 254,88 рубля;
  • МАУ „ЗОЛ „Айдар“ Ровеньского района. Актуальной цены на этот год в свободном доступе нет.

Для оформления заявления необходимо иметь при себе: справку с места работы одного из родителей, паспорт опекуна, копии СНИЛС и свидетельства о рождении ребёнка. Если фамилии у ребёнка и родителей разные, необходимо предоставить документ о заключении или расторжении брака.

Закрыты будут все лагеря, находящиеся в приграничной зоне или в тех муниципалитетах, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ. К их числу относятся Шебекинский и Грайворонский городские округа, Белгород и Белгородский район.

Какая есть альтернатива?

Несмотря на неработающие детские лагеря региона, юные белгородцы всё равно могут отдохнуть от неспокойной оперативной обстановки. Для этого можно оформить заявление на отдых в крымском санатории «Бригантина „Белогорье“», а также в детских центрах «Артек», «Орлёнок» и «Океан».

В «Бригантине…» за одну смену могут принять 277 детей в возрасте от 11 до 17 лет включительно, однако приоритет отдают детям из семей льготной категории, попавшим в трудную жизненную ситуацию и детям из семей участников СВО. Путёвку в «Бригантину „Белогорье“» для санитарно-курортного лечения можно получить обратившись к педиатру — тот должен выдать необходимую справку.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что алгоритм оформления заявлений в детские загородные лагеря достаточно сложный, поэтому он дал поручение разработать сервис по подаче заявлений на отдых в электронном формате через МФЦ.

Кроме того, детей, которые проживают в доме, пострадавшем 12 мая от попадания в него обломков украинской ракеты, отправят на отдых в крымский лагерь «Артек», расположенный в Гурзуфе. Туда смогут попасть все школьники в возрасте от 7-8 лет, однако более подробной информации касательно этого решения местные власти ещё не озвучивали.

В апреле стало известно, что юные белгородцы смогут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях: для этого Минпросвещения РФ выделило дополнительные квоты на путёвки.

Сколько детей отправят в загородные лагеря?

Глава региона сообщил, что этим летом в лагеря других регионов планируется отправить порядка 20 тысяч детей. В настоящее время местные власти приступили к подготовке соответствующей заявки.

Оформить заявление на поездку можно будет через администрацию школы. Жители областного центра могут направить обращение мэру Валентину Демидову.

Из Белгородской области летом в другие регионы могут вывезти 20 тысяч детей
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#Александра Склярова#Белгородская область#Дети#Лагеря#Белгород#Детские лагеря#Оздоровительные лагеря
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