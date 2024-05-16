Белгородцы стали чаще брать в семью приёмных детей

Также в ЗАГСе сообщили, что в регионе с 1926 года родился один Май и зарегистрировали восемь девочек с именем Майя за 2024 год. Встречаются и такие необычные имена, как Россия, Искра, Идея, Олимпиада, а также Правдолюб, Пятилетка, Добромир, Добромира, Нинель (перевертыш от Ленин), Энгельс, Энгельсина и Радемир .