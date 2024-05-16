Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

С начала года белгородцы приняли в семью 31 ребёнка

Белгородцы стали чаще брать в семью приёмных детей

16 мая 2024, 13:39
Фото: 1MI

С начала года белгородцы приняли в семью 31 ребёнка

В 2024 году в Белгородской области несколько семей решили усыновить или удочерить детей. Подробности рассказала Татьяна Слюсаренко, начальник регионального управления ЗАГС.
Сюжет
Дети

В Белгородской области с начала 2024 года семьи усыновили/удочерили 31 ребёнка. Об этом сообщила Татьяна Слюсаренко, начальник регионального управления ЗАГС. Отмечается, что показатель на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добавим, что всего за прошедший год благодаря усыновлению и опеке семью обрёл 91 ребёнок из детского дома.

Также в ЗАГСе сообщили, что в регионе с 1926 года родился один Май и зарегистрировали восемь девочек с именем Майя за 2024 год. Встречаются и такие необычные имена, как Россия, Искра, Идея, Олимпиада, а также Правдолюб, Пятилетка, Добромир, Добромира, Нинель (перевертыш от Ленин), Энгельс, Энгельсина и Радемир .

В Белгородской области в этом были зарегистрированы Гектор и Авелина, Евпатий и Агнесса, а также Ивар и Богдана.

Белгородцы стали реже брать в семью приёмных детей
Узнать подробнее
Читайте также:
За полгода белгородцы приняли в семью 64 ребёнкаКогда белгородцам ждать детских выплат за январь? Соцфонд назвал даты
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Усыновление#Дети#Новости Белгорода#Семья#Белгород
Подпишитесь
Где же тут безопасность? Почему слухи о каникулах с 13 мая оказались фейком
Сегодня, 13:54
«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса
Сегодня, 06:54
Белгородцы смогут отказаться дальше сдавать ЕГЭ, если его прервёт ракетная опасность
Сегодня, 14:22
В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета
Сегодня, 13:01
Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб
Сегодня, 14:31
Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?
Сегодня, 12:43
"