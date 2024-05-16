Белгородцы стали чаще брать в семью приёмных детей

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В Белгородской области с начала 2024 года семьи усыновили/удочерили 31 ребёнка. Об этом сообщила Татьяна Слюсаренко, начальник регионального управления ЗАГС. Отмечается, что показатель на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Добавим, что всего за прошедший год благодаря усыновлению и опеке семью обрёл 91 ребёнок из детского дома.
Также в ЗАГСе сообщили, что в регионе с 1926 года родился один Май и зарегистрировали восемь девочек с именем Майя за 2024 год. Встречаются и такие необычные имена, как Россия, Искра, Идея, Олимпиада, а также Правдолюб, Пятилетка, Добромир, Добромира, Нинель (перевертыш от Ленин), Энгельс, Энгельсина и Радемир .
В Белгородской области в этом были зарегистрированы Гектор и Авелина, Евпатий и Агнесса, а также Ивар и Богдана.