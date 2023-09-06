За полгода белгородцы приняли в семью 64 ребёнка

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
За первые шесть месяцев 2023 года белгородцы усыновили 64 ребёнка. В приёмные семьи отправились 38 мальчиков и 26 девочек.
В 2023 году количество зарегистрированных усыновлений возросло на 26% в сравнении с прошлым годом.
В прошлом году белгородцы реже брали детей под опеку, чем в предыдущие годы. В 2022 году забрали только 126 детей, годом ранее — 164 ребёнка, а в 2020 году — 229 детей.
Всего в Белгородской области расположено десять детских домов. По состоянию на 1 ноября 2022 года в учреждениях находились 170 воспитанников. В приёмные семьи в прошлом году отправились только 15 детей.