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За полгода белгородцы приняли в семью 64 ребёнка

За полгода белгородцы приняли в семью 64 ребёнка

6 сентября 2023, 11:59
Фото: Midjourney
Жители области усыновили 38 мальчиков и удочерили 26 девочек. Статистику опубликовала глава белгородского управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
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Дети

За первые шесть месяцев 2023 года белгородцы усыновили 64 ребёнка. В приёмные семьи отправились 38 мальчиков и 26 девочек.

В 2023 году количество зарегистрированных усыновлений возросло на 26% в сравнении с прошлым годом.

В прошлом году белгородцы реже брали детей под опеку, чем в предыдущие годы. В 2022 году забрали только 126 детей, годом ранее — 164 ребёнка, а в 2020 году — 229 детей.

Всего в Белгородской области расположено десять детских домов. По состоянию на 1 ноября 2022 года в учреждениях находились 170 воспитанников. В приёмные семьи в прошлом году отправились только 15 детей.

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#Общество#Белгородская область#Усыновление#Дети#Белгород#Татьяна слюсаренко#Приёмные#Александра Склярова
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