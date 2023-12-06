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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Ребёнок

Белгородцы стали реже брать в семью приёмных детей

6 декабря 2023, 12:38
Фото: Midjourney
Ребёнок

Жители Белгородской области усыновили 80 детей

За 2023 год 80 детей из Белгородской области обрели семью. При этом в 2022 году новый дом обрели 126 детей. О количестве усыновлений и удочерений рассказала глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

Руководитель ЗАГСа Белгородской области сообщила, что за 2023 год семьи обрели 80 ребят из детских домов.

За первые шесть месяцев белгородцы усыновили 64 ребёнка — 38 мальчиков и 26 девочек. За полгода количество зарегистрированных усыновлений увеличилось на 26%.

Однако в прошлом году усыновлённых детей было больше — 126. В 2021 году семью обрели 164 ребёнка, в 2020 — 229 детей.

На сегодняшний день в Белгороде насчитывается 482 ребёнка без родителей, 60 из которых осиротели в 2022 году. При этом за последние пять лет жители Белгородской области повторно отказались от 90 детей.

За прошлый год в Белгороде осиротели 60 детей
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#Белгородская область#Усыновление#Сироты#Белгород#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова
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