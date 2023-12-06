Белгородцы стали реже брать в семью приёмных детей

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Руководитель ЗАГСа Белгородской области сообщила, что за 2023 год семьи обрели 80 ребят из детских домов.
За первые шесть месяцев белгородцы усыновили 64 ребёнка — 38 мальчиков и 26 девочек. За полгода количество зарегистрированных усыновлений увеличилось на 26%.
Однако в прошлом году усыновлённых детей было больше — 126. В 2021 году семью обрели 164 ребёнка, в 2020 — 229 детей.
На сегодняшний день в Белгороде насчитывается 482 ребёнка без родителей, 60 из которых осиротели в 2022 году. При этом за последние пять лет жители Белгородской области повторно отказались от 90 детей.