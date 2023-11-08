Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Детская игрушка

Дважды преданные: за пять лет в Белгородской области повторно отказались от 90 детей

8 ноября 2023, 14:25
Фото: 1MI
Детская игрушка

В Белгородской области повторно отказались от 90 детей за пять лет

Всего в детских домах региона сейчас находятся 246 детей. Эти ребята попали в приюты по разным причинам. Среди них есть те, кто не первый раз остаётся без опеки.
Сюжет
Дети

По данным министерства соцзащиты и труда, с 2018 по 2023 год в Белгородской области по причине лишения родительских прав одного или обоих родителей в специальные учреждения попали 423 ребёнка. А от некоторых детей не только родители, но и опекуны отказываются по своей воле.

Кровные родители в основном отказываются от новорождённых — матери оставляют своих детей сразу в роддомах — за пять лет было 53 таких случая. Чаще всего они просто не хотят воспитывать ребёнка из-за асоциального образа жизни, отсутствия своего жилья или диагноза младенца.

За эти же годы в приёмную семью взяли 49 ребят из детских домов. А вот повторно отказались от 90 детей. Получается, что случаи, когда ребёнка усыновили и он по какой-то причине «не подошёл», происходят чаще, чем сами усыновления. Среди причин повторных отказов — приёмные родители не смогли справиться с заболеванием усыновлённого, либо же сами тяжело заболели и были не в состоянии воспитывать ребёнка. Играют роль и взаимоотношения между родителями и ребёнком, когда последний достигает пубертатного периода.

Подробнее о том, какие меры профилактики отказов от детей действуют в регионе, почему белгородцы продолжают отказываться от детей и какие могут быть последствия — читайте в полном материале.

«Не хватает помощи»: почему белгородцы отказываются от детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский минздрав опять проиграл в суде в споре с мамой ребёнка-диабетикаВстала уже на второй день: белгородка рассказала о реабилитации после 3D-лапароскопииПродержался в холодной воде 100 минут: белгородский врач — о пользе закаливания
#Белгородская область#Детский дом#Дети#Эксклюзив#Белгород#Опека#Екатерина Никулина
Подпишитесь
Десятки тысяч: на сколько для белгородцев подорожали автомобили «Лада»?
Сегодня, 14:14
Заключившие контракт с ЧВК белгородцы получат по 100 тысяч рублей
Сегодня, 12:06
Есть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области
Сегодня, 11:06
Белгородское правительство определило минимальный размер взноса на капремонт в МКД
Сегодня, 12:42
Построенная ЖБК1 школа отмечена дипломом международной выcтавки Build School
Сегодня, 11:40