Дважды преданные: за пять лет в Белгородской области повторно отказались от 90 детей

За эти же годы в приёмную семью взяли 49 ребят из детских домов. А вот повторно отказались от 90 детей. Получается, что случаи, когда ребёнка усыновили и он по какой-то причине «не подошёл», происходят чаще, чем сами усыновления. Среди причин повторных отказов — приёмные родители не смогли справиться с заболеванием усыновлённого, либо же сами тяжело заболели и были не в состоянии воспитывать ребёнка. Играют роль и взаимоотношения между родителями и ребёнком, когда последний достигает пубертатного периода.