Дважды преданные: за пять лет в Белгородской области повторно отказались от 90 детей

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
По данным министерства соцзащиты и труда, с 2018 по 2023 год в Белгородской области по причине лишения родительских прав одного или обоих родителей в специальные учреждения попали 423 ребёнка. А от некоторых детей не только родители, но и опекуны отказываются по своей воле.
Кровные родители в основном отказываются от новорождённых — матери оставляют своих детей сразу в роддомах — за пять лет было 53 таких случая. Чаще всего они просто не хотят воспитывать ребёнка из-за асоциального образа жизни, отсутствия своего жилья или диагноза младенца.
За эти же годы в приёмную семью взяли 49 ребят из детских домов. А вот повторно отказались от 90 детей. Получается, что случаи, когда ребёнка усыновили и он по какой-то причине «не подошёл», происходят чаще, чем сами усыновления. Среди причин повторных отказов — приёмные родители не смогли справиться с заболеванием усыновлённого, либо же сами тяжело заболели и были не в состоянии воспитывать ребёнка. Играют роль и взаимоотношения между родителями и ребёнком, когда последний достигает пубертатного периода.
Подробнее о том, какие меры профилактики отказов от детей действуют в регионе, почему белгородцы продолжают отказываться от детей и какие могут быть последствия — читайте в полном материале.