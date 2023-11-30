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Ребёнок у окна

За прошлый год в Белгороде осиротели 60 детей

30 ноября 2023, 05:10
Фото: Midjourney
Ребёнок у окна
По информации из решения о стратегии развития Белгорода до 2030 года, принятого накануне горсоветом, сейчас в городе насчитывается 482 детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Из них 60 выявили только за 2022 год.

На третьей сессии приняли проект новой стратегии развития Белгорода на ближайшие семь лет. Журналисты Бел.Ру изучили документ и заметили, что в пункте «социальная защита населения» говорится о том, что за прошлый год в областном центре выявили 60 детей-сирот.

Сразу за этим указали, что в семьи устроили 58 детей, это 96,6%, но были ли это одни и те же дети — неизвестно. В семьях опекунов и попечителей сейчас живёт 231 ребёнок, а в приёмных семьях воспитывают 42 ребёнка.

Недавно Бел.Ру рассказывали читателям о повторных отказах от детей в приёмных семьях со статистикой за последние 5 лет. По данным минсоцзащиты, за 2018–2023 годы по всей Белгородской области в семьи усыновили и удочерили 49 детей. Тогда как получилось, что только по Белгороду за один год устроили 58, — непонятно.

Полный материал о том, какую помощь оказывают родителям, которые планируют отказаться от детей, помогает ли она, и мнение психолога о причинах отказов, можно прочитать по ссылке ниже.

«Не хватает помощи»: почему белгородцы отказываются от детей
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#Дети-сироты#Новости Белгорода#Детдом#Стратегия развития#Белгород#Екатерина Никулина#Социальная защита населения#Приёмные семьи#Опекуны и попечители
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