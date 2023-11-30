За прошлый год в Белгороде осиротели 60 детей

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:10
На третьей сессии приняли проект новой стратегии развития Белгорода на ближайшие семь лет. Журналисты Бел.Ру изучили документ и заметили, что в пункте «социальная защита населения» говорится о том, что за прошлый год в областном центре выявили 60 детей-сирот.
Сразу за этим указали, что в семьи устроили 58 детей, это 96,6%, но были ли это одни и те же дети — неизвестно. В семьях опекунов и попечителей сейчас живёт 231 ребёнок, а в приёмных семьях воспитывают 42 ребёнка.
Недавно Бел.Ру рассказывали читателям о повторных отказах от детей в приёмных семьях со статистикой за последние 5 лет. По данным минсоцзащиты, за 2018–2023 годы по всей Белгородской области в семьи усыновили и удочерили 49 детей. Тогда как получилось, что только по Белгороду за один год устроили 58, — непонятно.
Полный материал о том, какую помощь оказывают родителям, которые планируют отказаться от детей, помогает ли она, и мнение психолога о причинах отказов, можно прочитать по ссылке ниже.