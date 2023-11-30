За прошлый год в Белгороде осиротели 60 детей

Недавно Бел.Ру рассказывали читателям о повторных отказах от детей в приёмных семьях со статистикой за последние 5 лет. По данным минсоцзащиты, за 2018–2023 годы по всей Белгородской области в семьи усыновили и удочерили 49 детей. Тогда как получилось, что только по Белгороду за один год устроили 58, — непонятно.