Сирот стало меньше или больше? В 2023 году в приёмные семьи взяли 91 юного белгородца

Отметим, что в начале декабря 2023 года сообщалось, что в приёмные семьи забрали 80 ребят из детских домов. За первые полгода белгородцы усыновили 64 ребёнка — 38 мальчиков и 26 девочек. Количество зарегистрированных усыновлений в прошлом году увеличилось на 26%.