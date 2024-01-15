Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Ребёнок

Сирот стало меньше или больше? В 2023 году в приёмные семьи взяли 91 юного белгородца

15 января 2024, 10:44
Фото: Midjourney
Ребёнок

Белгородские семьи продолжают усыновлять детей

По информации руководителя областного ЗАГСа Татьяны Слюсаренко, в 2023 году 91 ребёнок из детского дома обрёл семью. При этом 11 детей усыновили и удочерили в декабре.
Сюжет
Дети

В 2023 году 91 ребёнок в Белгородской области обрёл семью. Статистику привел глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

Отметим, что в начале декабря 2023 года сообщалось, что в приёмные семьи забрали 80 ребят из детских домов. За первые полгода белгородцы усыновили 64 ребёнка — 38 мальчиков и 26 девочек. Количество зарегистрированных усыновлений в прошлом году увеличилось на 26%.

При этом ранее сообщалось, что в 2022 году белгородцы усыновили 126 детей. В 2021 году семью обрели 164 ребёнка, в 2020 — 229 детей.

По состоянию на декабрь 2023 года на территории Белгородской области находилось 482 ребёнка без родителей, 60 из которых осиротели в 2022 году.

Белгородцы стали реже брать в семью приёмных детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Аденовирус и ОРВИ: 17 белгородских детей, уехавших в другие регионы, заболелиДля родителей, чьи дети в больницах в других регионах, создали чат с врачами2039 детей из Белгородской области временно уехали в семь других регионов
#Общество#Белгородская область#Усыновление#Дети#Сироты#Белгород#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова
Подпишитесь
«Мама нас защитила»: девятилетняя белгородка рассказала о том, как выжила 30 декабря
Сегодня, 08:56
В Белгороде вновь завоют сирены
Сегодня, 10:03
Названо время, в которое ВСУ чаще обстреливают Белгородскую область
Сегодня, 09:27
Белгородэнерго обеспечил электроснабжение ЦКР в Алексеевском округе
Сегодня, 08:47
12 тысяч км в пути: белгородец отправился автостопом на Чукотку
Сегодня, 09:46
Где нельзя прятаться при обстреле? Отвечает боец войск ПВО
Сегодня, 08:43