Сирот стало меньше или больше? В 2023 году в приёмные семьи взяли 91 юного белгородца

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В 2023 году 91 ребёнок в Белгородской области обрёл семью. Статистику привел глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
Отметим, что в начале декабря 2023 года сообщалось, что в приёмные семьи забрали 80 ребят из детских домов. За первые полгода белгородцы усыновили 64 ребёнка — 38 мальчиков и 26 девочек. Количество зарегистрированных усыновлений в прошлом году увеличилось на 26%.
При этом ранее сообщалось, что в 2022 году белгородцы усыновили 126 детей. В 2021 году семью обрели 164 ребёнка, в 2020 — 229 детей.
По состоянию на декабрь 2023 года на территории Белгородской области находилось 482 ребёнка без родителей, 60 из которых осиротели в 2022 году.