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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Дети

50 детям ищут место для летнего отдыха в экологически чистом районе Белгородчины

16 мая 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney
Дети

В Белгороде закупают путёвки на летний отдых детей за 912 тысяч рублей

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий ищет организатора летнего отдыха для детей. Детям должны организовать две смены в лагере. Учреждение должно быть расположено на территории области. Заявка появилась на госзакупках.
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Дети

Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий ищет подрядчика, который организует летний отдых детей. Начальная цена контракта составляет 912 744 рубля. Исполнителя выберут 7 июня.

Согласно документам, лагерь должен предоставить 50 путёвок. Продолжительность смены составит 21 день. Вторая смена пройдёт с 28 июня по 18 июля, третья — с 23 июля по 12 августа.

Организация отдыха и оздоровления должна быть расположена на территории области, в чистой экологической зоне. Также учреждение должно предоставить пятиразовое питание в обеденном зале оборудованного пищеблока. В лагере должны быть охрана, старший вожатый, воспитатели, вожатые, врач, медсестра, физрук, музыкальный работник.

Для детей необходимо подготовить образовательно-досуговые программы.

В лагере должны быть спальные корпуса, раздельные душевые и санузлы, горячая и холодная вода, оборудованные холлы, библиотека, прачечная, медпункт, спортивные площадки.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дети#Госзакупки#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород
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