50 детям ищут место для летнего отдыха в экологически чистом районе Белгородчины

В Белгороде закупают путёвки на летний отдых детей за 912 тысяч рублей

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий ищет организатора летнего отдыха для детей. Детям должны организовать две смены в лагере. Учреждение должно быть расположено на территории области. Заявка появилась на госзакупках.