50 детям ищут место для летнего отдыха в экологически чистом районе Белгородчины

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий ищет подрядчика, который организует летний отдых детей. Начальная цена контракта составляет 912 744 рубля. Исполнителя выберут 7 июня.
Согласно документам, лагерь должен предоставить 50 путёвок. Продолжительность смены составит 21 день. Вторая смена пройдёт с 28 июня по 18 июля, третья — с 23 июля по 12 августа.
Организация отдыха и оздоровления должна быть расположена на территории области, в чистой экологической зоне. Также учреждение должно предоставить пятиразовое питание в обеденном зале оборудованного пищеблока. В лагере должны быть охрана, старший вожатый, воспитатели, вожатые, врач, медсестра, физрук, музыкальный работник.
Для детей необходимо подготовить образовательно-досуговые программы.
В лагере должны быть спальные корпуса, раздельные душевые и санузлы, горячая и холодная вода, оборудованные холлы, библиотека, прачечная, медпункт, спортивные площадки.