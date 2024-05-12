Варварская и подлая атака мирных жителей: что говорят о трагедии в Белгороде

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В поспредстве РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что атака на Белгород, повлекшая жертвы среди гражданского населения, совершена с применением вооружения НАТО. Российская сторона потребовала от руководства ОБСЕ осудить действия Украины. По мнению постпредства, не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда идёт речь об очевидных нарушениях гуманитарного права со стороны Киева.
Владимир Сальдо заявил в своём Telegram-канале, что массированный обстрел Белгорода связан с ситуацией на фронте. «Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях», — написал он.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима, заявил, что к теракту в Белгороде прямое отношение имеют иностранные спонсоры, снабдившие украинских боевиков оружием и обучившие их воевать. Они же «прикрывают их на международных площадках, по сути легализуя военные преступления и скрывая от международной уголовной ответственности».
Депутат Госдумы Виктор Соболев считает удар по жилому многоэтажному дому в Белгороде вопиющим случаем, который доказывает, что России нужно действовать решительнее для прекращения поставок вооружений на Украину и отодвинуть противника как можно дальше от границы страны.
Удар ВСУ по жилому многоэтажному дому в Белгороде стал вопиющим случаем, доказывающим, что российской стороне нужно действовать более решительно для прекращения поставок вооружений на Украину, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Депутат добавил, что ВС России готовы действовать более жестко, чтобы отодвинуть противника как можно дальше от границ страны.
«Но я призываю действовать более жестко. Как известно, ВСУ и по Луганску нанесли удар, и по Донецку. Чтобы обеспечить безопасность, в том числе новых регионов России, мы должны как можно дальше отодвинуть войска Украины от наших границ», — заключил он.
Сергей Собянин рассказал, что московские медики помогают оказывать помощь пострадавшим в Белгороде. Также он заявил, что «ВСУ жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде. Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям».
Алексей Дюмин считает атаку ВСУ «варварской, подлой, нацеленной на мирных жителей». «Это очередное проявление террористической сущности киевского режима», — заявил он.
Представитель МИД России
Мария Захарова назвала обстрел Белгорода терактом со стороны Украины и Запада.
«Теракт в Белгороде — ещё одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», — написала в Telegram-канале представитель МИД России.
На данный момент известно о шести погибших и 20 пострадавших при обстреле ВСУ днём 12 мая.
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