В поспредстве РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что атака на Белгород, повлекшая жертвы среди гражданского населения, совершена с применением вооружения НАТО. Российская сторона потребовала от руководства ОБСЕ осудить действия Украины. По мнению постпредства, не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда идёт речь об очевидных нарушениях гуманитарного права со стороны Киева.