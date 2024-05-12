Разрушена часть жилого дома, есть погибшие: что случилось в Белгороде 12 мая?

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Ближе к полудню 12 мая областной центр и Белгородский район попали под массированный обстрел ВСУ. Над городом прозвучали взрывы и стало известно о разрушении целого подъезда дома на Щорса.
В Минобороны рассказали, что ВСУ выпустили по городу ракеты «Точка-У» и реактивные снаряды «Ольху» и «Вампира». Один из обломков сбитой «Точки-У» повредил жилой дом.
Спустя час стало известно об обрушении крыши разрушенного подъезда.
На момент написания материала известно, что из-под завалов достали двоих погибших. Их личности сейчас устанавливают.
Поиски людей, которые могут находиться под завалами, продолжатся вечером и ночью.
Также сообщалось, что в областном центре в результате ЧП пострадали 20 человек. Среди пострадавших есть двое детей. Одному из них всего полтора месяца. У ребёнка баротравма, ожог лица и шеи, а также закрытая черепно-мозговая травма. Второму — 16 лет. У подростка также баротравма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.
Шестерых раненых отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё 11 остаются в больнице.
Жителей дома эвакуировали в ПВР. Людей развезли на автобусах. Сбор объявили в школе №15.
МЧС сейчас продолжают искать людей. Помогают также остальные экстренные службы и участники территориальной самообороны. На месте ЧП работают экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы.
По состоянию на шесть часов вечера в оперативных службах ничего не знают о судьбе семи жителей пострадавшего подъезда. Днём сообщалось, что из-под завалов удалось спасти 12 человек. Позже из-под завалов удалось вызволить живого мужчину и женщину.