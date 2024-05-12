Разрушена часть жилого дома, есть погибшие: что случилось в Белгороде 12 мая?

Также сообщалось, что в областном центре в результате ЧП пострадали 20 человек. Среди пострадавших есть двое детей. Одному из них всего полтора месяца. У ребёнка баротравма, ожог лица и шеи, а также закрытая черепно-мозговая травма. Второму — 16 лет. У подростка также баротравма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.