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Разрушена часть жилого дома, есть погибшие: что случилось в Белгороде 12 мая?

Разрушена часть жилого дома, есть погибшие: что случилось в Белгороде 12 мая?

12 мая 2024, 16:00
Фото: Bel.ru
В воскресенье снова было неспокойно — город и район попали под обстрел, из-за попадания обломка снаряда ВСУ рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома, есть погибшие. Из-под завалов продолжают доставать людей.

В Белгороде рухнул подъезд жилого МКД

Ближе к полудню 12 мая областной центр и Белгородский район попали под массированный обстрел ВСУ. Над городом прозвучали взрывы и стало известно о разрушении целого подъезда дома на Щорса.

В Минобороны рассказали, что ВСУ выпустили по городу ракеты «Точка-У» и реактивные снаряды «Ольху» и «Вампира». Один из обломков сбитой «Точки-У» повредил жилой дом.

Спустя час стало известно об обрушении крыши разрушенного подъезда.

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Двое погибших и 20 раненых

На момент написания материала известно, что из-под завалов достали двоих погибших. Их личности сейчас устанавливают.

Поиски людей, которые могут находиться под завалами, продолжатся вечером и ночью.

Также сообщалось, что в областном центре в результате ЧП пострадали 20 человек. Среди пострадавших есть двое детей. Одному из них всего полтора месяца. У ребёнка баротравма, ожог лица и шеи, а также закрытая черепно-мозговая травма. Второму — 16 лет. У подростка также баротравма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

Шестерых раненых отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё 11 остаются в больнице.

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Спасатели продолжают разбирать завалы

Жителей дома эвакуировали в ПВР. Людей развезли на автобусах. Сбор объявили в школе №15.

МЧС сейчас продолжают искать людей. Помогают также остальные экстренные службы и участники территориальной самообороны. На месте ЧП работают экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы.

По состоянию на шесть часов вечера в оперативных службах ничего не знают о судьбе семи жителей пострадавшего подъезда. Днём сообщалось, что из-под завалов удалось спасти 12 человек. Позже из-под завалов удалось вызволить живого мужчину и женщину.

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