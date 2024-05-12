Гладков уточнил информацию о детях, пострадавших в разрушившемся доме в Белгороде

В Белгороде в результате ЧП 12 мая пострадали 20 человек. Среди раненых есть двое детей. Одному из них всего полтора месяца. У ребёнка — баротравма, закрытая черепно-мозговая травма, ожог лица и шеи. Пострадавшего готовят к транспортировке в Москву.