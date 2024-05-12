Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Скорая

Гладков уточнил информацию о детях, пострадавших в разрушившемся доме в Белгороде

12 мая 2024, 14:57
Фото: 1MI
Скорая

Из-за ЧП в Белгороде пострадали 20 человек

Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних: одному — полтора месяца, второму — 16 лет. Младшего готовят к транспортировке в Москву. 11 взрослых пострадавших остаются в больницах, ещё шестерых отправили на амбулаторное лечение домой, рассказал губернатор.
Сюжет
Дети

В Белгороде в результате ЧП 12 мая пострадали 20 человек. Среди раненых есть двое детей. Одному из них всего полтора месяца. У ребёнка — баротравма, закрытая черепно-мозговая травма, ожог лица и шеи. Пострадавшего готовят к транспортировке в Москву.

16-летнего подростка с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга госпитализировали в реанимацию детской областной больницы в Белгороде.

Шестерых пострадавших взрослых уже осмотрели врачи. Их отпустили на амбулаторное лечение. 11 раненых остаются в больницах. Их лечение контролирует и. о. министра здравоохранения Михаил Мурашко.

Кроме того, из-под завалов обрушившегося дома достали мужчину. Он жив.

Эвакуация жителей из дома в Белгороде, где обрушился подъезд, завершена
Узнать подробнее
Читайте также:
Что сейчас происходит на месте обрушения подъезда дома в Белгороде?Жителей дома в Белгороде, где обрушился подъезд, перевезут автобусами в ПВРВ Белгороде обрушился подъезд жилого дома: что известно к этому часу?
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Дети#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#Атака ВСУ#Обрушение дома#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
Подпишитесь
При обрушении подъезда дома погибла невролог из Белгорода
Сегодня, 16:32
Стали известны первые подробности о погибших в результате атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 16:38
RT: после трагедии в Белгороде не могут найти 8-летнюю девочку и её бабушку
Сегодня, 16:51
В Минобороны ответили, из-за чего в Белгороде вечером было громко
Сегодня, 18:06
В Белгороде сделали важное заявление о работе крупных торговых центров 13 мая
Сегодня, 18:11
Варварская и подлая атака мирных жителей: что говорят о трагедии в Белгороде
Сегодня, 16:05
"