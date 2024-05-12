Гладков уточнил информацию о детях, пострадавших в разрушившемся доме в Белгороде

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В Белгороде в результате ЧП 12 мая пострадали 20 человек. Среди раненых есть двое детей. Одному из них всего полтора месяца. У ребёнка — баротравма, закрытая черепно-мозговая травма, ожог лица и шеи. Пострадавшего готовят к транспортировке в Москву.
16-летнего подростка с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга госпитализировали в реанимацию детской областной больницы в Белгороде.
Шестерых пострадавших взрослых уже осмотрели врачи. Их отпустили на амбулаторное лечение. 11 раненых остаются в больницах. Их лечение контролирует и. о. министра здравоохранения Михаил Мурашко.
Кроме того, из-под завалов обрушившегося дома достали мужчину. Он жив.