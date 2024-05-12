В Белгороде обрушился подъезд жилого дома: что известно к этому часу?

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В областном центре и Белгородском районе 12 мая в районе 11:19 была объявлена ракетная опасность. Над городом прозвучали взрывы. После в Сети начала появляться информация о разрушении целого подъезда дома на улице Щорса.
После губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что город и район попали под массированный обстрел ВСУ. В результате попадания снаряда был обрушен подъезд жилого многоквартирного дома — с десятого по первый этаж.
В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ нанесли по областному центру комбинированный удар с использованием ракет «Точка-У» и систем залпового огня — «Ольха» и «Вампир». ПВО уничтожила шесть ракет и два реактивных снаряда. Отмечается, что один из обломков сбитой «Точки-У» повредил жилой дом.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что место попадания обломков ракеты находилось в районе третьего этажа.
На момент написания публикации известно, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, среди них были двое детей. Оперативные службы продолжают работать на месте. На месте обрушения объявили минуту тишины, чтобы услышать голоса людей, возможно находящихся под завалами.
В областной центр были направлены дополнительные бригады медиков, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также министр сообщил, что в больницы попали 17 раненых.
Известно, что примерно через час после взрыва обрушилась крыша разрушенного подъезда — верхнее перекрытие. Так сейчас выглядит дом после обрушения части крыши:
Помогают устранять последствия взрыва не только оперативные службы, помощь оказывают также губернатор Вячеслав Гладков, замгубернатора Владимир Базарова и руководитель скорой медпомощи.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел Белгорода терактом со стороны Украины и Запада. «Теракт в Белгороде — ещё одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Сейчас также известно, что во время обстрела пострадало здание «Сити Молла». Отмечается, что там пробило кровлю над магазином «Порядок». Никто не пострадал. Работа ТЦ на Харгоре была приостановлена сегодня. В «Сити Молле» приняли решение закрыть на время весь комплекс.
Обломок снаряда также заметили на дороге на Щорса. Кроме того, сообщалось о прилёте на улице Парковой в Белгороде.