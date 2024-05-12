В Белгороде обрушился подъезд жилого дома: что известно к этому часу?

Сейчас также известно, что во время обстрела пострадало здание «Сити Молла». Отмечается, что там пробило кровлю над магазином «Порядок». Никто не пострадал. Работа ТЦ на Харгоре была приостановлена сегодня. В «Сити Молле» приняли решение закрыть на время весь комплекс.