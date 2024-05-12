Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Белгороде продолжается разбор завалов после обрушения подъезда дома

Что сейчас происходит на месте обрушения подъезда дома в Белгороде?

12 мая 2024, 12:22
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

В Белгороде продолжается разбор завалов после обрушения подъезда дома

Сейчас на месте ЧП работают бригады МЧС в полном объёме. Территорию оцепили. Началась экспертиза по техсостоянию дома, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
МЧС

В Белгороде на месте обрушения подъезда МКД сейчас работают бригады МЧС в полном объёме. В готовность также приведены дополнительные силы, которые могут приехать в Белгород при необходимости.

Также на месте обрушения сейчас находятся участники территориальной самообороны, тяжёлая техника — экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. УК проводят поквартирный обход.

Территорию оцепили. «Безусловно, очень важно покинуть территорию дома, чтобы не стать жертвой повторного разрушения или в случае повторных обстрелов не подвергнуть свою жизнь опасности», — отметил Вячеслав Гладков.

Также в настоящий момент под руководством регионального минстроя проводится экспертиза по техсостоянию дома.

Губернатор Вячеслав Гладков подчёркивает, что дополнительная помощь не требуется в связи с опасностью проведения работ и достаточностью сил и средств.

Видео: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Жителей дома в Белгороде, где обрушился подъезд, перевезут автобусами в ПВР
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей дома в Белгороде, где обрушился подъезд, перевезут автобусами в ПВРВ Белгороде во время обстрела ВСУ 12 мая пострадали 19 человекГладков назвал масштаб разрушений после атаки ВСУ на Белгород и район
#Алина Харина#Видео#Происшествия#МЧС#Дом#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
Подпишитесь
В Белгороде обрушился подъезд жилого дома: что известно к этому часу?
Сегодня, 11:12
На Щорса в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки после взрывов
Сегодня, 08:38
Попадание снаряда по многоэтажке в Белгороде засняли видеокамеры
Сегодня, 09:01
Шесть «Точек-У»: в Минобороны сообщили, из-за чего обрушилась многоэтажка в Белгороде
Сегодня, 09:57
Из-под завалов взорванной многоэтажки в Белгороде вызволили первых пострадавших
Сегодня, 09:10
Над Белгородом снова раздаются взрывы
Сегодня, 11:28
"