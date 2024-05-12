Что сейчас происходит на месте обрушения подъезда дома в Белгороде?

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В Белгороде на месте обрушения подъезда МКД сейчас работают бригады МЧС в полном объёме. В готовность также приведены дополнительные силы, которые могут приехать в Белгород при необходимости.
Также на месте обрушения сейчас находятся участники территориальной самообороны, тяжёлая техника — экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. УК проводят поквартирный обход.
Территорию оцепили. «Безусловно, очень важно покинуть территорию дома, чтобы не стать жертвой повторного разрушения или в случае повторных обстрелов не подвергнуть свою жизнь опасности», — отметил Вячеслав Гладков.
Также в настоящий момент под руководством регионального минстроя проводится экспертиза по техсостоянию дома.
Губернатор Вячеслав Гладков подчёркивает, что дополнительная помощь не требуется в связи с опасностью проведения работ и достаточностью сил и средств.