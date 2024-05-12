Жителей дома в Белгороде, где обрушился подъезд, перевезут автобусами в ПВР

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Всем жителям пострадавшего при обстреле многоквартирного дома предоставят места в пунктах временного размещения в Белгороде. Людей развезут автобусами, сбор объявили в школе №15.
С вопросами по эвакуации жителей дома на Щорса, 55а можно звонить по номеру 122.
На данный момент известно о 19 пострадавших при обрушении подъезда многоквартирного дома на окраине Белгорода. 12 человек, в том числе двоих детей, удалось достать из-под завалов.
На месте работают спасатели, другие экстренные службы, идёт разбор завалов. Все подробности можно узнавать в сюжете Бел.Ру и в нашем Telegram-канале.