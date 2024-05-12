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Published Сегодня, 11:52

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Жителей дома в Белгороде, где обрушился подъезд, перевезут автобусами в ПВР

Жителей дома в Белгороде, где обрушился подъезд, перевезут автобусами в ПВР

12 мая 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
Пункты временного размещения для жителей дома №55 по улице Щорса организуют в Белгороде, сообщили в администрации города.

Всем жителям пострадавшего при обстреле многоквартирного дома предоставят места в пунктах временного размещения в Белгороде. Людей развезут автобусами, сбор объявили в школе №15.

С вопросами по эвакуации жителей дома на Щорса, 55а можно звонить по номеру 122.

На данный момент известно о 19 пострадавших при обрушении подъезда многоквартирного дома на окраине Белгорода. 12 человек, в том числе двоих детей, удалось достать из-под завалов.

На месте работают спасатели, другие экстренные службы, идёт разбор завалов. Все подробности можно узнавать в сюжете Бел.Ру и в нашем Telegram-канале.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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