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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

разрушенный дом на Щорса

В Белгороде обрушилась крыша разрушенного подъезда дома

12 мая 2024, 10:03
Фото: РИА «Новости»
разрушенный дом на Щорса
Подъезд был разрушен во время обстрела ВСУ. Сейчас произошло обрушение части крыши.

В областном центре рухнула крыша обрушившегося подъезда дома. Сотрудники МЧС не пострадали при обрушении крыши в Белгороде, там могут быть гражданские, сообщили в оперативных службах ТАСС.

Ранее стало известно, что из-под завалов спасли 12 человек, двое из них дети.

Многоэтажка пострадала во время обстрела. Дом в Белгороде повреждён одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». По данным Министерства обороны, в районе 11:40 ВСУ нанесли по Белгороду комбинированный удар с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня — «Ольха» и RM-70 «Вампир».

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