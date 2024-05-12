В Белгороде обрушилась крыша разрушенного подъезда дома

Многоэтажка пострадала во время обстрела. Дом в Белгороде повреждён одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». По данным Министерства обороны, в районе 11:40 ВСУ нанесли по Белгороду комбинированный удар с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня — «Ольха» и RM-70 «Вампир».