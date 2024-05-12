В Белгороде обрушилась крыша разрушенного подъезда дома

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В областном центре рухнула крыша обрушившегося подъезда дома. Сотрудники МЧС не пострадали при обрушении крыши в Белгороде, там могут быть гражданские, сообщили в оперативных службах ТАСС.
Ранее стало известно, что из-под завалов спасли 12 человек, двое из них дети.
Многоэтажка пострадала во время обстрела. Дом в Белгороде повреждён одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». По данным Министерства обороны, в районе 11:40 ВСУ нанесли по Белгороду комбинированный удар с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня — «Ольха» и RM-70 «Вампир».