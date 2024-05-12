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Рисунок нейросети

Из-под завалов взорванной многоэтажки в Белгороде вызволили первых пострадавших

12 мая 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney
Рисунок нейросети
В Белгороде в результате обстрела разрушился подъезд многоэтажки на улице Щорса. Кадры со спасением первых пострадавших засняли очевидцы.
Сюжет
Щорса

На опубликованных «Белгородским каналом» кадрах видно, как спасатели выводят из-под завалов пострадавших жильцов разрушенного дома. Как минимум это одна женщина.

Белгород и Белгородский район попали сегодня днём под массированный обстрел со стороны ВСУ. На Харгоре в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд — с десятого по первый этаж. Губернатор Вячеслав Гладков выехал на место.

Официальной информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.

На Щорса в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки после взрывов
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