Из-под завалов взорванной многоэтажки в Белгороде вызволили первых пострадавших

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
На опубликованных «Белгородским каналом» кадрах видно, как спасатели выводят из-под завалов пострадавших жильцов разрушенного дома. Как минимум это одна женщина.
Белгород и Белгородский район попали сегодня днём под массированный обстрел со стороны ВСУ. На Харгоре в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд — с десятого по первый этаж. Губернатор Вячеслав Гладков выехал на место.
Официальной информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.