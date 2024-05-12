Из-под завалов взорванной многоэтажки в Белгороде вызволили первых пострадавших

Белгород и Белгородский район попали сегодня днём под массированный обстрел со стороны ВСУ. На Харгоре в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд — с десятого по первый этаж. Губернатор Вячеслав Гладков выехал на место.