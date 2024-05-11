Огромную воронку после взрыва под Белгородом показали на видео

Всего пострадало 24 дома, надворная постройка и три гаража. Две получивших осколочные ранения женщины проходят лечение в областной клинической больнице. У одной из них ранения ног и проникающее — в живот. У второй — закрытая черепно-мозговая травма, ранение правого глаза и ссадина на лбу. Всего в Белгородском районе были ранены восемь человек. Сколько из них из Новосадового — не сообщалось.