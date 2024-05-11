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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:30

Огромную воронку после взрыва под Белгородом показали на видео

Огромную воронку после взрыва под Белгородом показали на видео

11 мая 2024, 15:28
Фото: Изображение Midjourney
Ночью 11 мая один из взрывов во время атак ВСУ пришёлся на посёлок к северу от Белгорода.

В субботу в Сети опубликовали видео огромной воронки на дороге в посёлке Новосадовый в Белгородском районе после ночной атаки ВСУ. Яма глубиной метра в три образовалась после взрыва прямо по центру дороги. Различные повреждения получили расположенные рядом домовладения.

Всего пострадало 24 дома, надворная постройка и три гаража. Две получивших осколочные ранения женщины проходят лечение в областной клинической больнице. У одной из них ранения ног и проникающее — в живот. У второй — закрытая черепно-мозговая травма, ранение правого глаза и ссадина на лбу. Всего в Белгородском районе были ранены восемь человек. Сколько из них из Новосадового — не сообщалось.

Один человек погиб и двое получили ранения уже утром 11 мая в результате атак ВСУ с использованием беспилотников. Мужчина погиб в стоявшей на обочине грузовой машине. Ещё один мужчина получил ранения ног. После взрыва у ехавшей легковушки в Белгородском районе была ранена женщина.

В результате обстрела ВСУ 9 мая погибла ещё одна жительница приграничья
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