Огромную воронку после взрыва под Белгородом показали на видео

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В субботу в Сети опубликовали видео огромной воронки на дороге в посёлке Новосадовый в Белгородском районе после ночной атаки ВСУ. Яма глубиной метра в три образовалась после взрыва прямо по центру дороги. Различные повреждения получили расположенные рядом домовладения.
Всего пострадало 24 дома, надворная постройка и три гаража. Две получивших осколочные ранения женщины проходят лечение в областной клинической больнице. У одной из них ранения ног и проникающее — в живот. У второй — закрытая черепно-мозговая травма, ранение правого глаза и ссадина на лбу. Всего в Белгородском районе были ранены восемь человек. Сколько из них из Новосадового — не сообщалось.
Один человек погиб и двое получили ранения уже утром 11 мая в результате атак ВСУ с использованием беспилотников. Мужчина погиб в стоявшей на обочине грузовой машине. Ещё один мужчина получил ранения ног. После взрыва у ехавшей легковушки в Белгородском районе была ранена женщина.