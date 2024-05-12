Двоих детей достали из-под завалов подъезда многоэтажки в Белгороде

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Из-под завалов в Белгороде удалось спасти 12 человек, среди которых двое детей. На месте обрушения работают оперативные службы.
Спасатели выводят пострадавших жильцов разрушенного дома, кадры попали на камеры очевидцев.
Ранее сообщалось минимум о девяти пострадавших. Официальной информации о раненых пока не поступало.
Дом обрушился в результате обстрела. Обрушился подъезд с десятого по первый этаж. Попадание снаряда засняли камеры видеонаблюдения.
Ракетная опасность была объявлена в столице региона и Белгородском районе в 11:19.