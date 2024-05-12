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Двоих детей достали из-под завалов подъезда многоэтажки в Белгороде

Двоих детей достали из-под завалов подъезда многоэтажки в Белгороде

12 мая 2024, 09:40
Фото: РИА «Новости»
Сейчас на месте работают спасатели и другие оперативные службы. Всего на данный момент удалось спасти 12 человек, сообщает МЧС России.

Из-под завалов в Белгороде удалось спасти 12 человек, среди которых двое детей. На месте обрушения работают оперативные службы.

Спасатели выводят пострадавших жильцов разрушенного дома, кадры попали на камеры очевидцев.

Ранее сообщалось минимум о девяти пострадавших. Официальной информации о раненых пока не поступало.

Дом обрушился в результате обстрела. Обрушился подъезд с десятого по первый этаж. Попадание снаряда засняли камеры видеонаблюдения.

Ракетная опасность была объявлена в столице региона и Белгородском районе в 11:19.

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