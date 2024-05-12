В Сети сообщают минимум о девяти пострадавших при обрушении в доме в Белгороде

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Число пострадавших при обрушении подъезда в многоэтажном доме в Белгороде выросло до девяти. Об этом сообщили РИА «Новости» в оперативных службах. Также отмечается, что сохраняется опасность дальнейшего обрушения, проводится эвакуация жителей.
Официальной информации о количество раненых пока не поступало.
Момент падения снаряда попал на камеры видеонаблюдения. Глава региона отметил, что обрушился весь подъезд — с десятого по первый этаж. На месте сейчас работают спасатели.
Ракетную опасность в городе объявили в 11:19.