В Сети сообщают минимум о девяти пострадавших при обрушении в доме в Белгороде

Число пострадавших при обрушении подъезда в многоэтажном доме в Белгороде выросло до девяти. Об этом сообщили РИА «Новости» в оперативных службах. Также отмечается, что сохраняется опасность дальнейшего обрушения, проводится эвакуация жителей.