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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Сети сообщают минимум о девяти пострадавших при обрушении в доме в Белгороде

В Сети сообщают минимум о девяти пострадавших при обрушении в доме в Белгороде

12 мая 2024, 09:18
Фото: Bel.ru
Подробности сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы. Подъезд разрушился в результате прямого попадания.

Число пострадавших при обрушении подъезда в многоэтажном доме в Белгороде выросло до девяти. Об этом сообщили РИА «Новости» в оперативных службах. Также отмечается, что сохраняется опасность дальнейшего обрушения, проводится эвакуация жителей.

Официальной информации о количество раненых пока не поступало.

Момент падения снаряда попал на камеры видеонаблюдения. Глава региона отметил, что обрушился весь подъезд — с десятого по первый этаж. На месте сейчас работают спасатели.

Ракетную опасность в городе объявили в 11:19.

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