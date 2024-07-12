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Мария Захарова

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2024
Стрельба в воинской части и пострадавшие дети из Шебекино: как прошла пятница
12 июля, 16:00
«Намеренный теракт против детей»: Захарова осудила обстрел белгородского Шебекино
12 июля, 08:31
Захарова: ВСУ атаковали Белгород из РСЗО HIMARS сразу после разрешения США
7 июня, 08:43
«К сожалению, обстрелы будут продолжаться»: Картаполов — об атаках на Белгород
16 февраля, 08:09
Захарова: заявления политиков НАТО и ЕС о Белгороде показали их непорядочность
12 января, 09:54
2023
Россия запросила заседание в ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду
30 декабря 2023, 16:15
Захарова прокомментировала заявление Зеленского об обмене Белгорода
20 августа 2023, 19:50
«Оговорка по Фрейду». Захарова — о перепутавшем Белгород с Белградом Борреле
25 мая 2023, 14:40

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