Из-под завалов подъезда дома в Белгороде достали живого мужчину

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Весь день 12 мая идут работы по разбору завалов обрушившегося подъезда многоквартирного дома на окраине Белгорода. По предварительной информации во время дневного обстрела пострадало 20 человек, в том числе двое детей.
За последний час спасателям удалось вызволить живого мужчину. Его отправили на лечение в больницу. Также достали женщину, которая, также по предварительной информации, погибла. Она оказалась в эпицентре обрушения. Ранее из-под завалов достали тело мужчины.
ВСУ атаковали Белгород в том числе с применением ракет «Точка-У». Обломки одной из них, как сообщили в Министерстве обороны, и взорвались на уровне второго этажа многоквартирного дома.
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