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Из-под завалов подъезда дома в Белгороде достали живого мужчину

Из-под завалов подъезда дома в Белгороде достали живого мужчину

12 мая 2024, 15:01
Фото: Bel.ru
Под завалами обрушившегося после обстрела дома на улице Щорса всё ещё могут находиться люди. Спасатели достали оттуда мужчину, который оказался жив, и женщину, которая погибла.

Весь день 12 мая идут работы по разбору завалов обрушившегося подъезда многоквартирного дома на окраине Белгорода. По предварительной информации во время дневного обстрела пострадало 20 человек, в том числе двое детей.

За последний час спасателям удалось вызволить живого мужчину. Его отправили на лечение в больницу. Также достали женщину, которая, также по предварительной информации, погибла. Она оказалась в эпицентре обрушения. Ранее из-под завалов достали тело мужчины.

ВСУ атаковали Белгород в том числе с применением ракет «Точка-У». Обломки одной из них, как сообщили в Министерстве обороны, и взорвались на уровне второго этажа многоквартирного дома.

Все подробности о происшествии узнавайте в сюжете Бел.Ру и в нашем Telegram-канале.

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