Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Эвакуация жителей из дома в Белгороде, где обрушился подъезд, завершена

Эвакуация жителей из дома в Белгороде, где обрушился подъезд, завершена

12 мая 2024, 13:55
Фото: ТАСС
Нескольких жильцов пришлось эвакуировать с коленчатых подъёмников, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В Белгороде завершилась эвакуация жильцов дома, в котором произошло обрушение подъезда во время атаки ВСУ. Нескольких жильцов эвакуировали с коленчатых подъемников.

Также стало известно, что на месте обрушения возникает очаговое тление.

Напомним, что ранее сообщалось, что жителей дома перевезут в ПВР. Людей развезут на автобусах. Сбор объявили в школе №15. С вопросами по эвакуации жителей дома на Щорса, 55а можно звонить по номеру 122.

Ранее стало известно, что из-под завалов после обрушения дома смогли достать ещё одну женщину. Она жива.

Видео: ТАСС
Ещё одного живого человека нашли под завалами после обрушения в МКД в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Ещё одного живого человека нашли под завалами после обрушения в МКД в БелгородеВ Белгороде во время обстрела ВСУ 12 мая пострадали 19 человекЖителей дома в Белгороде, где обрушился подъезд, перевезут автобусами в ПВР
#Алина Харина#Видео#Происшествия#Дом#Новости Белгорода#Белгород#Разрушения#Атака ВСУ#Пункты ПВР#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
Подпишитесь
В Белгороде обрушился подъезд жилого дома: что известно к этому часу?
Сегодня, 11:12
На Щорса в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки после взрывов
Сегодня, 08:38
Попадание снаряда по многоэтажке в Белгороде засняли видеокамеры
Сегодня, 09:01
Шесть «Точек-У»: в Минобороны сообщили, из-за чего обрушилась многоэтажка в Белгороде
Сегодня, 09:57
Из-под завалов взорванной многоэтажки в Белгороде вызволили первых пострадавших
Сегодня, 09:10
Над Белгородом снова раздаются взрывы
Сегодня, 11:28
"