Эвакуация жителей из дома в Белгороде, где обрушился подъезд, завершена

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В Белгороде завершилась эвакуация жильцов дома, в котором произошло обрушение подъезда во время атаки ВСУ. Нескольких жильцов эвакуировали с коленчатых подъемников.
Также стало известно, что на месте обрушения возникает очаговое тление.
Напомним, что ранее сообщалось, что жителей дома перевезут в ПВР. Людей развезут на автобусах. Сбор объявили в школе №15. С вопросами по эвакуации жителей дома на Щорса, 55а можно звонить по номеру 122.
Ранее стало известно, что из-под завалов после обрушения дома смогли достать ещё одну женщину. Она жива.