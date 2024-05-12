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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Ещё одного живого человека нашли под завалами после обрушения в МКД в Белгороде

Ещё одного живого человека нашли под завалами после обрушения в МКД в Белгороде

12 мая 2024, 13:15
Фото: Bel.ru
Ранее сообщалось, что по под завалами могут быть ещё 10 человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В Белгороде устанавливают местонахождение ещё 10 человек, которые могли быть в многоквартирном доме в момент обрушения. В настоящий момент известно, что одного живого человека нашли под завалами.

В РИА «Новости» сообщают, что спасатели достали из-под завалов женщину, она жива.

До этого сообщалось, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, среди них было двое детей.

Напомним, что всего время обстрела в городе пострадали 19 человек, среди которых двое детей. Шесть человека отпустили домой на амбулаторное лечение.

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