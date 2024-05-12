Ещё одного живого человека нашли под завалами после обрушения в МКД в Белгороде

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Белгороде устанавливают местонахождение ещё 10 человек, которые могли быть в многоквартирном доме в момент обрушения. В настоящий момент известно, что одного живого человека нашли под завалами.
В РИА «Новости» сообщают, что спасатели достали из-под завалов женщину, она жива.
До этого сообщалось, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, среди них было двое детей.
Напомним, что всего время обстрела в городе пострадали 19 человек, среди которых двое детей. Шесть человека отпустили домой на амбулаторное лечение.